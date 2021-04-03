Безвременье: Россия потеряла образ будущего

В России наступил период безвременья: страна утратила образ будущего, считает политолог, глава Центра развития региональной политики Илья Гращенков. По его оценке, к 2021 году почти все варианты растаяли как миражи – пандемия коронавируса перевернула все с ног на голову.

РИА «Новый День» приводит публикацию эксперта в «Фейсбуке» полностью:

Почему образ будущего России оказался утрачен? Ведь так хочется знать, что там – в прекрасном далеком. Или хотя бы, куда идем мы с Пятачком? Большой, большой секрет… Почему отечественная госпропаганда вдруг отказалась от будущего и живет только прошлым?

Образ будущего страны – это продукт коллективного сознания, а не индивидуальное творческое произведение, как бы многим ни хотелось присвоить себе авторские права. Говоря проще – это художественный образ, картина, которую страна должна коллективно написать и в которую должно поверить большинство населения.

В СССР образ обязательного «светлого» будущего, строился на ожидании наступления коммунизма (где все будет бесплатно, где все будет в кайф) и космической экспансии человека – пройтись по пыльным дорожкам далеких планет. О чем-то подобном была и American Dream, только к рокоту космодрома прилагалась зеленая трава в частном загородном домике. В старушке Европе ни о чем подобном не мечтали, а по-вольтеровски планировали возделывать свой сад. Евреи планируют строить третий храм, а окружающие их арабы не дать им этого сделать. В общем, с образами будущего у всех худо-бедно история сложилась, кроме современной России.

В 90-е мы находились в поиске. Прекрасное далеко оказалось в прошлом, как и светлое будущее, о котором стали не мечтать, а вспоминать. Появилась либеральная мечта – Россия как часть просвещенного Запада: Liberte, Egalite и прочие Fraternite. Параллельно росла и другая мечта – возродить Российскую Империю, с царем, князьями и хрустом французской булки. Как реакция на развал советского государства, появился и такой образ, как потребность в «жесткой руке», неосталинщина, которая в идеале должна была так модернизировать страну, чтобы мы, опять же, все улетели в Космос, например, на Марс и там построили местные ГУЛАГи по освоению красной планеты.

В итоге, купажи из трех основных контуров будущего стали применяться для ограниченной аудитории. Условно говоря, пока более продвинутая и богатая часть общества представляла, что она уже живет в Европе и в будущем вместе с США начнет сажать яблони на Марсе, другая – грезила воссоединением Русского Мира. Фактически, в стране существовало сразу несколько таких «картин мира», что всех по отдельности вполне устраивало. Но в итоге к 2020 году почти все варианты растаяли как миражи.

Пандемия коронавируса перевернула все с ног на голову, а власти всех стран поспешили заявить, что мир изменился и никогда не будет прежним. Будущее отменяется, так как оно туманно. В этом смысле российской власти вновь повезло. Мы к этому «концу истории» плавно подходили последние годы. Сначала разочаровались монархисты, за ними сталинисты, в последнюю очередь – либералы. Идея создания из страны «осажденной крепости» не дает ответа, каким будет ее будущее? Как осада крестоносцев в Кандии турками, продлившаяся 21 год, в итоге закончилась взаимной капитуляцией, так и в нашем случае, хотелось бы понимать какие варианты развития событий есть в наличии?

Находясь между великим прошлым и туманным будущем, наше смутное настоящее превращается в безвременье. Если весь западный мир нам враг, то кто нам друг? Китай? Ну что же, «День опричника» – прекрасный образ такого будущего, к примеру. Если режим наконец-то победит всех своих врагов и построит госкапитализм с цифровым лицом, какой образ будущего он сможет предложить своему населению? Но, похоже, что эта картинка близка к замятинскому «Мы» или Оруэловской утопии, поэтому над упаковкой еще предстоит долго и напряженно думать. Вот и накрыло наше грядущее туманом неизвестности, зато прошлое с каждым днем – все яснее и славнее.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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