«Никаких эскалаций, изоляционизма и алармизма»: эксперт оценил послание Путина

Президент РФ Владимир Путин оставил не у дел «ястребов» и «охранителей», которые рассчитывали на жесткую внешнеполитическую линию Кремля. Такое мнение высказал политолог, глава Центра развития региональной политики Илья Гращенков, комментируя выступление главы государства с посланием Федеральному собранию. По его оценке, прагматизм побеждает эмоции, что благоприятно для страны.

РИА «Новый День» приводит эту публикацию эксперта в «Фейсбуке» полностью:

Послание вышло в высшей степени умеренное и миролюбивое. Даже тема объединения РФ и РБ не прозвучала – только недовольство тем, что президентов силой свергают и убивают. Путин дал старт выборам в Госдуму, пообещав раздачу денег, развитие инфраструктуры и в целом сделал упор на экономику, а не на политику. В целом, ровно так мы и прогнозировали это выступление еще месяц назад.

Максималисты не услышали ничего из ожидаемого. Ни присоединение Донбасса, ни большой войны с западом, ни объединения с Белоруссией. Немного про ракеты и военный потенциал, но очень кратко и скорее для галочки. Отсюда вывод – ни на какую эскалацию российские власти иди не намерены, скорее наоборот, готовятся замириться на максимально лояльных условиях. Поэтому «ястребы», «охранители» и прочие провоцирующие военную инициативу со стороны РФ оказались не удел. Путин выступил миротворцем и прагматиком. Правда, даже прогрессисты не получили своего. Ожидание, что экономика возьмет курс на мобилизацию обернулось лишь усилением части инфраструктурных проектов, которые получит – понятно кто.

Удивило и отсутствие в выступлении каких-либо патриотических заявлений. Да, было сказано про Сталинград, учебники, мультик «Маугли» и русскую культуру, но все это уже устоявшиеся смысловые линии, активно развиваемые с 2014 года и на данный момент уже ставшие привычными. Никакого «изоляционизма» и прочего преследования несогласных. Отмечена особая роль парламентской оппозиции (кратко), но при этом не предана анафеме внесистемная оппозиция. Про «пятую колону» речи не шло, а значит, все останется в неофициальном «сером поле», где борьба будет вестись силовиками, но без прямой директивы Кремля.

В целом, выступление можно охарактеризовать как благоприятное для страны. Никаких эскалаций, изоляционизма и алармизма. Прагматизм побеждает эмоции.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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