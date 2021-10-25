Рост цен в России приобретает политические последствия: партия власти теряет доверие

Неудержимый поствыборный рост цен в России, в том числе на товары первой необходимости, грозит окончательно подорвать доверие населения к партии власти, что может проявиться на следующих выборах. Об этом пишет российский политолог, глава Центра развития региональной политики Илья Гращенков.

РИА «Новый День» приводит его публикацию в телеграм-канале полностью:

Поствыборный рост цен грозит власти еще большим ухудшением рейтинга. Сдерживаемая накануне выборов инфляция уже показала себя. На 20-30% выросли цены на большинство продуктов питания (сегодня объявлено о повышении на 30% гречки и овсянки), растут цены на бензин, одежду, квартиры и вообще все. В правительстве также призвали повысить плату за проезд по федеральным автотрассам на 40-70%. Впереди очевидное повышение тарифов ЖКХ. В общем, как и прогнозировалось, после выборов в Госдуму цены начали оттаивать. Но впереди не менее масштабная кампания 2022 года, как минимум 14 прямых выборов губернаторов, 6 региональных парламентов, муниципальные выборы в Москве.

Розданной в сентябре десятки явно не хватит, чтобы компенсировать такой ценовой скачек. В этой связи в правительстве могут задуматься о введении талонов на продукты для бедных граждан, что было бы вполне логично. Вертолетная раздача денег лишь разгоняет инфляцию, а вот выдавать «борщевой набор» по карточкам – это адресная поддержка. Но возвращение талонов на еду – это политическое фиаско для «партии власти». Наш народ мало чего боится, кроме голода и ассоциируемой с ним карточной системы. Конечно, можно дать задание пиарщикам придумать что-то менее отпугивающее. У нас же давно не взрыв, а хлопок, не наводнение, а подтопление. Вот и будут не продуктовые карточки, а какие-нибудь «карты лояльности» на гречку. А по телевизору расскажут, что и в США есть свои food stamps. Чем мы хуже?

Но в реальности к теме введения продуктовых карточек и специальных полок в магазинах «для бедноты» правительство вполне может скоро прийти. Дело в том, что сдерживание цен на продукты не эффективно, если услугой пользуются все, а не только самые бедные. Кроме того, если власть намерена идти в сторону воссоздания СССР, то регулировать экономику и рынок придётся вручную. Карточка на еду – яркий образ того, что наша страна действительно идёт по этому пути. Осталось только понять, насколько это решение эффективно и поддерживается населением, которое так долго ностальгировало по возврату в прошлое. И если поддержка окажется скромной, то выборы 2022 года могут стать одними из самых сложных для власти. К тому же рост цен будет играть на руку КПРФ, противостояние с которой может еще больше обостриться.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 25.10.21

Неправильная точность. Спецпроект РИА «Новый День» Язычник. / «Выдали кабинет, сказали, как голосовать»: откровения депутата-неофита – 2. / Косово: будет ли реанимирован план разграничения?. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»