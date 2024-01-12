Миграционные лоббисты начали новую атаку против России

Олигархи-мигрантофилы и миграционные лоббисты при возможном содействии западных спецслужб начали новую атаку против России. Такое мнение высказал член Совета при президенте РФ по правам человека, глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов в своём телеграм-канале. По его оценке, наблюдается явная попытка оправдать массовый завоз мигрантов в страну, а противников этой угрозы пытаются представить как разжигателей межнациональной вражды.

РИА «Новый День» приводит эту публикацию эксперта полностью:

О разжигании межнациональной и социальной вражды в России при участии западных спецслужб мы говорим уже очень давно. Как и о рисках дестабилизации внутриполитической обстановки. Но при обсуждении этой темы надо четко определиться с первопричиной проблемы. А заключается она в том, что в результате массового бесконтрольного завоза в нашу страну иностранцев из Средней Азии и Закавказья нарушился этнокультурный баланс и сложились условия для цивилизационного конфликта. И сегодня этот конфликт инициируется не коренными россиянами, а приезжающими к нам радикально и русофобски настроенными инородцами среднеазиатами и выходцами из Закавказья, всё настойчивее и агрессивнее пытающимися вытеснять коренных россиян и устанавливать свои и правила и порядки.

Мы публично многократно заявляли, что ситуация с бесконтрольным въездом/переселением в Россию многомиллионной массы мигрантов обязательно будет использоваться нашими стратегическими противниками и их спецслужбами для попыток дестабилизации обстановки, используя русофобские и радикально религиозные настроения, весьма распространенные в инородной среде.

И именно сейчас с новой силой началась информационная кампания, цель которой перевернуть всё с ног на голову. Проплаченные СМИ и «эксперты», не боясь и не стесняясь, уже напрямую беспардонно наезжают на известных депутатов ГД РФ (таких как Александр Хинштейн, Петр Толстой, Сергей Миронов и других), журналистов, общественников, которые систематически освещают и работают над проблемой наведения порядка в миграционной политике, борются с ростом этнопреступности и защищают интересы и права российских граждан. И именно такие действия они пытаются представить как «раскачивание» ситуации. Уже даже диаспоры взяли на вооружение тезис о «разжигании межнациональной вражды» как аргумент защиты своих соотечественников, даже когда те совершенно нагло отрицают и не соблюдают наши законы, традиции и правила поведения. Так же, как они используют тезис о якобы отсутствии организованной этнопреступности, который активно втюхивается через миграционных пропагандистов.

Олигархи-мигрантофилы, миграционные лоббисты – предатели и враги нашей страны – с нового года пошли на новый виток атаки (не удивлюсь, если за ней как раз и стоят те самые вражеские спецслужбы). И факт того, что они и их прихвостни уже не боятся открыто нападать на столь серьезные публичные фигуры, возможно, говорит об очень серьезном уровне их поддержки конкретными должностными лицами. В этом и есть опасность.

Западные спецслужбы по хорошо отработанной модели давно, очень активно и успешно работают с гражданами стран Средней Азии и Закавказья по внедрению антироссийской и радикально-экстремистской идеологии. И делают они это только с одной целью – нанесения удара в спину по нашей стране, внутри нее. И не понимать и тем более отрицать это нельзя и опасно. Как и нельзя оставлять без должной правовой оценки информационные удары по нашим истинным патриотам, потому что за такими атаками реально могут стоять наши настоящие враги.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube