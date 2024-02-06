Губернаторопад-2024 неизбежен: глав регионов ждет серьезная ротация после выборов президента РФ

После завершения президентских выборов в России можно ожидать ряд отставок глав регионов. Такое мнение высказал политолог, глава Центра развития региональной политики Илья Гращенков в телеграм-канале. По его оценке, губернаторопад может оказаться масштабным, но при этом будет носить плановый характер, чтобы закрепить ряд важных изменений в социально-политической жизни страны.

РИА «Новый День» приводит публикацию эксперта полностью:

Серьезная ротация глав регионов, похоже, представляется неизбежной в связке с изменениями в Правительстве РФ. Однако не стоит воспринимать ее как нечто негативное для губернаторского корпуса. Она будет носить скорее плановый, хотя и масштабный характер, так как ЕДГ-2024 (после президентских), должен будет закрепить ряд важных изменений в социально-политической жизни страны.

Так что можно предположить, что отставки могут пойти по двум направлениям: «вверх» и «вниз». Отдельные представители губернаторского корпуса имеют шансы получить назначения в правительстве вскоре после мартовских выборов, и это станет бонусом, поощрением отличившихся. Некоторые действительно рискуют потерять посты (уйдут вниз), однако для этого должны быть веские причины.

Таковыми могут стать проблемы, связанные с организацией поддержки СВО (это остается приоритетной для регионов задачей), а также неспособность урегулировать ЧС, связанные с коммунальной и транспортной инфраструктурой. Слабые места в секторе ЖКХ, которые массово вскрылись этой зимой, стали ударом для целого ряда представителей губернаторского корпуса.

Другой негативный тренд – проблемы, связанные с непогодой. Отдельные главы регионов продемонстрировали, что не обладают ресурсами для устранения последствий природных катаклизмов, что стало триггером социального недовольства в январе-феврале. Таким образом, происходит радикальное изменение ключевых KPI: речь идет уже не о неких мифических показателях, а о вполне осязаемых провалах.

В настоящее время происходит «накопление материала»: федеральный центр вряд ли будет допускать резкие движения, вероятно, кадровые перестановки случатся позднее, возможно, в конце весны. Можно также предположить, что у власти пришло осознание того, что губернаторопады по прежним лекалам уже не дают прежнего медийного и общественного эффекта. Людям хочется стабильности, а регулярное перемещение слагаемых в эшелонах региональной власти вряд ли таковому способствует.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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