Потрясающая правда Владимира Путина

Интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону стало главной темой в мире, несмотря на противодействие Запада, и открыло глаза международной общественности на ключевые события последних лет. Об этом пишет в своей статье для РИА «Новый День» президент компании «БлэкХос», член Союза писателей России, член Союза журналистов России Владимир Соколов.

За первые сутки после выхода интервью президента России Владимира Путина американскому тележурналисту Такеру Карлсону, размещённое на его персональной странице в соцсети «Х» (бывший Твиттер), посмотрело 154 миллиона человек. Было ли что подобное в истории Твиттера? Да и в истории любых соцсетей мы не знаем примера столь же ошеломительной популярности.

Безусловно, журналист Такер Карлсон сегодня в мире вряд ли кому уступит пальму первенства в том, как он может разговорить собеседника и при этом ни на секунду не упускать нити управления беседой из своих рук. В данном случае всё было наоборот, и это впервые в практике Карлсона, который тон и ритм интервью задавал всегда сам. Но ведь и Карлсон впервые встретился с мировым лидером такого уровня, который с самого начала все бразды взял в свои руки и вёл сам, куда было нужно ему. Тут вполне уместно использовать метафору со звёздочкой на фюзеляже истребителя, вернувшегося с задания с победой. Вот и здесь Владимир Путин, образно говоря, имеет полное право рисовать звезду на фюзеляже. Такой тонкой, изящной и безупречно исполненной спецоперации по перехвату лидерства в мировом общественном мнении XXI век не знал. Да и в ХХ веке мы, пожалуй, тоже не найдём ничего подобного.

Возможно, скептики сказали бы, что это было длинно, скучно, утомительно, никто, мол, лекции об истории России от Гостомысла до наших дней на Западе слушать не станет, а потому всё впустую. Ничего подобного! Число просмотров говорит о том, что во всём мире это сегодня новость №1.

Когда было такое, чтобы новость одобрило без малого миллион человек? Одно дело посмотреть, но совсем другое – поставить «лайк», то есть засветиться самому и выразить своё личное отношение со знаком плюс.

Важность события ещё и в том, а ради этого всё и затевалось, что здесь мощный, полномасштабный и просто грандиозный прорыв инфоблокады, которую Запад устроил во всём, что касается правды о России, об СВО, о тех целях и задачах, которых добивается Россия с помощью специальной военной операции по демилитаризации и денацификации территории бывшей Украины. Тут нельзя не согласиться с зампредом Совбеза РФ Дмитрием Медведевым, который совершенно точно сказал, что Владимир Путин за 30 минут блестяще доказал всему миру, что Украины не было никогда, нет сейчас и никогда больше не будет.

Ещё один примечательный момент стоит отметить. Глобалисты владеют всей информационной повесткой на Западе, сами её формируют и всем управляют. В их руках все ведущие СМИ, телеканалы, площадки в Интернете. И при этом, как бы не старалась действующая администрация и её ставленники в истеблишменте, купировать информационный взрыв – глобалисты не смогли.

Говорят, Такер Карлсон перед отлётом из России встречался с бежавшими из Америки экс-сотрудником Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвардом Сноуденом и Тарой Рид, обвиняющей в домогательствах президента США Джо Байдена. Об этом сообщили некоторые сетевые источники, но сам Карлсон категорически отрицает эту информацию. Это и понятно – Сноуден и Рид находятся в России, они были вынуждены бежать из своей страны потому, что в США правда запрещена и смертельно опасна. И было бы удивительно, если бы Такер Карлсон с ними не встретился.

Илон Маск, владелец мировой информационной соцсети «Х», который из-за своей независимости испытывает колоссальное давление со стороны администрации Байдена, на своей странице выдаёт одну за одной цитаты из Путина, который открыл американцам глаза на очень многое в прошлом, без чего нельзя понять настоящего и строить планы на будущее. К слову сказать, не верно то, что интервью только для западных зрителей стало откровением, а граждане России всё это слышали и знали ранее. Нет, не всё! О попытках вступить в НАТО, секретных ранее деталей россияне не знали, да и великолепные исторические экскурсы для многих из нас, без сомнения, стали откровением.

А посмотрите, как сильно и прицельно выстрелил Владимир Путин по теме теракта на газопроводе «Северный поток».

Карлсон прямо спросил: Кто взорвал «Северный поток»?

Путин (со смехом):

– Вы, конечно!

Карлсон отшутился:

– Извините, я не взрывал, занят был в тот день.

Путин согласился:

– У вас лично, может, и есть алиби, но у ЦРУ такого алиби нет.

Путин никогда и ничего не говорит просто так. И если он вслух обвинил ЦРУ, а это значит, администрацию США в совершении теракта, то за этим следует ждать серьёзных действий со стороны России. Швеция, как известно, прекратила расследование теракта в своих территориальных водах, говорят, что виновных найти невозможно. Зато президент России всё нашёл под самым носом у шведов, назвал террористов по именам и даже точный адрес указал. Значит, у России есть неопровержимые доказательства, а уж как она ими воспользуется, посмотрим.

Предвыборная гонка в США набирает обороты и в этот раз очень рано. Очевидно, что Маск и Такер сильно рискуют, явно играя в пользу Трампа. Но и Трампу надо быть максимально бдительным, ибо в Штатах президентов отстреливают запросто, а уж кандидатов и подавно никто жалеть не станет.

Сегодня Соединённые Штаты вплотную подошли к развилке и не очень понимают, куда дальше идти. Им бы сейчас перехватить инициативу в информационном пространстве, а нечем. И физически они не в состоянии, поскольку их ньюсмейкер плохо держится на ногах и постоянно падает на ровном месте. Другой вариант – вспомнить прошлое и начать открытую борьбу с инакомыслием, что у них уже бывало и эффективно работало, когда мозгов не хватало для борьбы на идеологическом фронте.

Кстати, именно 9 февраля 1950 года сенатор Джозеф Маккарти выступил с речью в честь дня Линкольна и вошёл в историю как инициатор «Охоты на ведьм», что потом назвали в его честь «маккартизмом». Схема сработала так хорошо, что раскрученная истерия довела многих до психушки, а тогдашний министр обороны США Джеймс Форрестол с криком «Русские идут!» выпрыгнул в окно.

Напомним, что законодательный фундамент «Охоты на ведьм» заложил указ президента США Трумэна от 21 марта 1947, который предписывал всем федеральным служащим прохождение проверки на «лояльность». Как вам это нравится? Кто там ещё говорит о том, что США оплот демократии и лидер свободного мира? Наверняка в Штатах скоро начнутся массовые увольнения инакомыслящих, а самых непокорных будут отлавливать и сажать в тюрьму. Против Такера Карлсона, как говорят, уже готовы завести уголовное дело за распространение правды, что нынче в США приравнивается к предательству.

Вот что смог сделать Владимир Путин всего лишь словами. Пусть не весь мир, но Соединённые Штаты правда из первых уст потрясла основательно.

Москва, Владимир Соколов, президент компании «БлэкХос», член Союза писателей России, член Союза журналистов России

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube