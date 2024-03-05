Возможны провокации и обвинения в экстремизме: миграционные лоббисты усиливают давление

В ближайшее время миграционные лоббисты в России могут организовать попытки прямых обвинений, возможно, даже в экстремизме против тех, кто выступает за сохранение этнокультурного баланса и российских культурно-исторических ценностей. Об этом заявил член Совета при президенте РФ по правам человека, глава Национального коррупционного комитета Кирилл Кабанов в своем-телеграм канале. По его словам, давление на патриотов России усиливается.

РИА «Новый День» приводит эту публикацию полностью:

Противостояние миграционных лоббистов (лиц, получающих выгоду от бесконтрольной массовой миграции) и сограждан, выступающих за наведение жесткого порядка в миграционной среде, ограничение бесконтрольного переселения в Россию выходцев из стран Средней Азии и Закавказья, противодействие распространению этнической преступности и формированию этнических анклавов, русофобии, радикализма и сохранение культурно-этнического баланса усиливается с каждым днем.

Мигрантозащитники (круг этих деятелей ограничен и известен), в том числе из числа чиновников, чуть ли ни каждый день проводят различные информационные псевдоэкспертно-научные мероприятия под двумя лозунгами:

– об исключительной необходимости иностранной рабочей силы из Средней Азии и Закавказья, её пользе для «спасения» экономики нашей страны и их «безопасности» для наших граждан;

– мигрантофобы, русские националисты «раскачивают» внутриполитическую ситуацию, в том числе при поддержке внешних врагов России.

Т.е. задача этой непрекращающейся массированной информационной кампании перевернуть всё с ног на голову, черное превратить в белое, а истину – в химеру, ловко и профессионально (даже используя вывески РАН РФ и других уважаемых структур), манипулируя совершенно лживыми понятиями и данными. Вот только совершенно не ясно, для кого этот «хеллоуин» организован. Наши люди и так прекрасно сами видят то, что происходит с мигрантами, выходцами из Средней Азии и Закавказья, и из-за них на нашей земле. Видят толпы агрессивно настроенных среднеазиатов, не принимающих и демонстративно нарушающих наши традиции, законы и правила поведения, видят российские детсады и школы, в которых больше половины детей не знают русский язык. Видят рост внешних проявлений не традиционного для нашей страны религиозного радикализма и проявлений русофобии, ненависти и агрессии ко всему, что мы относим к нашим культурно-историческим ценностям. Люди всё это видят сами, своими глазами в режиме нон-стоп и невозможно доказать им обратное.

Значит цель только одна – убрать из информационной повестки и дискредитировать всех тех, кто честно выступает по сути существующих проблем в миграционной сфере и публично заявляет о тех глобальных рисках, которые эти проблемы несут для нашей страны и её будущего, сохранения нашей уникальной культурно-исторической идентичности и безопасности наших граждан. И они зашли уже настолько далеко, что попытки информационных провокаций проявляются даже в отношении Главы Русской Православной Церкви Святейшего Патриарха всея Руси. Это дает представление об уровне тех, кто с такой фанатичностью пытается наводнить нашу страну многомиллионными толпами цивилизационно и культурно чуждых нам иноземцев.

При этом параллельно идет активное противодействие любым попыткам в информационном пространстве русской или православной самоидентификации (пример тому – процесс т.н. крестопада). Что, кстати, прямо противоречит публичной позиции Президента, который не стесняясь (!!!) говорит о роли русского народа и Православного христианства.

Весьма вероятно, что в ближайшее время будут предприняты попытки прямых обвинений (возможно даже в экстремизме) тех, кто сегодня выступает за сохранение этнокультурного баланса и наших истинных культурно-исторических ценностей. Но правда всё равно на нашей стороне.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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