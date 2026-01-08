Исследователь: А был ли танкер русским? Максимальная ответственность – залог мира и взаимодействия с международными партнёрами

Захват американскими военными нефтяного танкера «Маринера» в Северной Атлантике вызывает множество вопросов относительно якобы российского происхождения этого судна. Как пишет в своей статье президент компании «БлэкХос», член Союза писателей России, член Союза журналистов России Владимир Соколов, в данной ситуации со стороны Москвы требуется спокойная и взвешенная позиция, что и демонстрирует руководство РФ, несмотря на призывы некоторых патриотических ястребов, готовых развязать Третью мировую войну.

РИА «Новый День» публикует мнение эксперта в авторской колонке:

Береговая охрана США за 4 тысячи миль от берегов Америки проявила неслыханную резвость – американцы десантировались на борт и захватили в нейтральных водах Северной Атлантики нефтяной танкер «Маринера». Перед тем они две недели преследовали его в открытом море, требуя сменить курс.

Капитан танкера, гражданин Грузии, отказался выполнять приказ. Среди членов экипажа еще пятеро грузин, 17 граждан Украины, трое – граждане Индии и только двое россиян, которые на управление танкером не влияют никак. Вдобавок, выяснилась крайне любопытная деталь.

От берегов Венесуэлы танкер отплыл под флагом Панамы, имея порт приписки в Гайане, и назывался Bella 1. Когда американцы потребовали сменить курс и следовать в ближайший порт США, капитан Bella 1 прямо на борту нарисовал флаг РФ, сменил название судна на «Маринер» и заявил, что этот танкер теперь российский.

Международные морские законы позволяют кораблям менять юрисдикцию в открытом море, но все же здесь предстоит разобраться очень тщательно. Кто принял решение взять под опеку панамский танкер с грузинским капитаном и украинским экипажем?

Если это – не запланированная провокация, направленная на обострение российско-американских отношений, где только что наметились подвижки к сближению позиций по ключевым вопросам глобального характера, тогда инициаторы рискованного проекта должны предъявить весомые аргументы в пользу такого решения. Пока же оно не выглядит абсолютно безупречным.

Более того, негативные последствия такого шага легко просчитывались, так что еще труднее уйти от мысли, что провокация была кем-то специально задумана и осуществлена как раз в угоду т. н. «ястребов» – как с одной, так и с другой стороны Атлантики.

1-й зампред комитета Госдумы РФ по обороне Алексей Журавлев уже успел блеснуть кондовым патриотизмом. Он назвал захват танкера «вторжением в Россию» и призвал «атаковать торпедами и потопить пару американских катеров». К жестким мерам призывают и некоторые сенаторы.

Бдительные охранители «пошатнувшегося авторитета страны», как они сами себе это понимают, обращают внимание на то, что российская подводная лодка была в «двух шагах» от танкера в момент его захвата американскими десантниками. И ничего, представляете? Могли бы «Орешником» по Вашингтону, «Посейдоном» по Лондону, или хотя бы сбить вертолет береговой охраны, покусившейся на суверенитет России.

Однако руководство России мыслит трезво, смотрит шире и выдержки ему хватает, чтобы не пороть горячку, как советуют некоторые турбо-патриоты. Спокойная, взвешенная позиция внушает обоснованный оптимизм. Развязать Третью мировую войну легко, на это много ума не надо. Куда сложнее сохранить мир, и пусть не дружбу, не сотрудничество, но хотя бы мирное сосуществование на планете, где «горячих точек» сегодня и без того сверх всякой меры.

Компетентные специалисты должны предельно внимательно разобраться с этой историей. Каким образом иностранный танкер с украинско-грузинским экипажем вдруг стал российским? С какой целью это было сделано, и кто несет ответственность за действия, наносящие России очевидный и довольно ощутимый вред?

Следует также учитывать, что жесткие меры администрации США по отношению к т. н. «теневому нефтеналивному флоту», действующему в интересах России, будут усиливаться и дальше. В таком случае, надо продумать и принять эффективные меры по защите морских перевозок.

Например, сформировать конвои и сопровождать их на всем пути следования. Ровно так советские моряки защищали в северных морях от фашистов американские корабли, перевозящие в Мурманск и Архангельск грузы, предусмотренные договором ленд-лиза. И если американцы посмеют напасть на российское судно, это можно будет расценивать как прямое нападение на Россию. Со всеми вытекающими последствиями.

В случае же с танкером «Маринера» пока что больше вопросов, чем ответов. МИД РФ выразил озабоченность, и этого вполне достаточно. Отметим, озабоченность выражена не нападением на «российский» танкер, а вообще нападением на торговое судно в нейтральных водах, что недопустимо.

Будем надеяться, произошедший инцидент никак не повлияет на «дух Анкориджа». Тем не менее, организаторы провокации должны за нее ответить. Нет ничего более опасного для хрупкого, едва лишь наметившегося российско-американского взаимодействия, нежели подобные казусы, вполне способные, при ненужной эскалации в публичном поле, привести к серьезным конфликтам. И это максимально повышает требования к тем, кто принимает решения отдать команду «полный вперед».

Москва, Владимир Соколов – президент компании «БлэкХос», член Союза писателей России, член Союза журналистов России

© 2026, РИА «Новый День»

