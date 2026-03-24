Итоги референдума в Италии: приговор русофобскому правительству Джорджи Мелони

В Италии 22-23 марта состоялся референдум о реформе правосудия, разработчиком которого был министр юстиции в правительстве Джорджи Мелони и сам в прошлом член судейского сообщества Карло Нордио. Как пишет в авторской колонке итальянский корреспондент РИА «Новый День» Всеволод Гнетий, результаты волеизъявления фактически стали «черной меткой» и приговором действующему русофобскому кабинету министров Италии.

Заявленная цель плебисцита – изменение судебной системы, фактически лишавшая ее автономии и независимости. В частности, предлагалось разделить карьеры представителей органов судейского сообщества на прокуроров и судей с запретом перехода из одной категории в другую. Для этого предлагалось переформатировать единый Высший совет магистратуры (Высший орган судейского сообщества) на две отдельных структуры: Высший совет прокуратуры и Высший совет судей.

Но дьявол, как известно, кроется в деталях. По существу, реформа означала подчинение судебной власти законодательной и правительству. Руководителем обоих органов автоматически стал бы президент Италии, назначаемыми членами становились соответственно председатель Кассационного суда и Генеральный прокурор. Остальные же члены избирались бы на одну треть (профессора права и адвокаты) путем жеребьевки из списка кандидатов, утвержденных Парламентом, а остальные две трети – из числа судей и прокуроров, опять же путем жеребьевки в Парламенте.

Противники реформы справедливо отметили желание правительства подмять под себя всю судебную систему, фактически выбирая назначенцев, определяемых правительством, располагающим большинством в Парламенте.

Но это только внешний фасад предложенной реформы. Для проведения в жизнь задуманного правительственного проекта необходимо было бы изменить 7 статей Конституции Италии. Обычная процедура длительная и сложная: необходимо голосование обеих палат итальянского Парламента, Палаты депутатов и Сената, по два раза, с интервалом в 3 месяца, и в повторном голосовании необходимо набрать 2/3 голосов. И только в этом случае можно изменить Конституцию.

Правительство пошло другим путем: набрав простое большинство (правительство располагает им в обеих палатах Парламента), они собрали подписи для проведения референдума. На всенародное голосование был вынесен один вопрос: «Вы «за» реформу правосудия (да) или «против» (нет)».

Референдум был объявлен без кворума, то есть, сколько бы ни пришло людей на голосование, результат был бы законодательно утвержден. Таким образом простым голосованием без участия большинства населения (в случае неявки, или низкой явки, на голосование), незначительное меньшинство могло бы изменить Конституцию. А это, в свою очередь, создало бы опаснейший прецедент.

Джорджа Мелони лично возглавила кампанию в поддержку реформы, в которую включилось все правительство. Правящая элита во главе с премьером сделала ставку на низкую явку избирателей, что резко повышало шансы на успех правительственной реформы.

Но все пошло не так. Явка составила 59%, а в 8 регионах из 20 регионов перевалила за отметку 60%. Для сравнения, на предыдущем референдуме по конституционной реформе 2020 года явка составила 51%, а на всеобщих парламентских выборах 2022 года – 64%.

Итоги нынешнего референдума: победили противники реформы правительства Джорджи Мелони – 54% избирателей сказали «нет» реформе. В количественном выражении это означает, что 15 млн избирателей, на 2 млн больше сторонников реформы, проголосовали против.

Референдум по праву считается голосованием «за» или «против» правительства Джорджи Мелони. Итальянцы своим волеизъявлением однозначно выразили вотум недоверия лично премьеру, министру юстиции, и всему ультраправому и русофобскому правительству Италии.

Примечательно, что в 7 регионах, управляемых правыми администрациями, поддерживаемыми правительством, включая таких важные, как Калабрия, Лацио, Пьемонт и Сицилия, большинство избирателей проголосовали против реформы. В Неаполе процент противников составил 75%, в Болонье и Палермо – по 68%.

В Неаполе судейское сообщество, узнав о провале правительственной реформы, пустилось в пляс, затянув при этом песню итальянских партизан «Белла, чао!»

Победа на референдуме по праву считается победой левых сил и молодежи в возрасте 18-34 лет, протаранившей правительство Мелони.

Интересен тот факт, что накануне референдума глава кабинета министров, страхуясь от возможного поражения, неоднократно заявляла о том, что не подаст в отставку в случае провала реформы. Однако бывший премьер Италии Маттео Ренци, сам подавший в отставку со всех государственных и партийных постов после провала инициированного им конституционного референдума в 2016 году, напомнил ей об этом прецеденте.

Он также привел и другой пример: британского премьер-министра Дэвида Кэмерона, также заявлявшего о том, что в случае победы Брексита на референдуме он сохранит за собой пост премьера и, тем не менее, подавшего в отставку.

Громогласно потребовали отставки Мелони всего два политика, оба бывшие премьер-министры – Маттео Ренци и Джузеппе Конте. Произошло это потому, что сама системная оппозиция правительству Мелони не ожидала такого оглушительного успеха. Оппозиция разобщена и не готова к всеобщим парламентским выборам. Одно дело – агитировать свой собственный электорат, причем каждая политсила – свой собственный сегмент, и совсем другое дело объединиться, создать общую политическую платформу, программу, и выступить единым фронтом против русофобского ультраправого правительства Мелони.

Тем не мнее, можно констатировать, что итальянское общество уже выставило «черную метку» лично Мелони и ее правительству в целом, которых явно ожидают нелегкие времена в преддверии предстоящих всеобщих парламентских выборов, намеченных на сентябрь 2027 года.

В августе этого года закончатся деньги из крупного транша ЕС, выделенного Италии после Ковида в рамках Национального плана восстановления и повышения устойчивости (PNRR), дифференциал BTP-Bund (показатель здоровья экономики Италии) взлетел с 40 до 100 базисных пунктов, и это еще не предел. Цена на бензин зашкалила за 2 евро за литр (правительство пытается купировать это снижением акцизов на…20 дней!), инфляция галопирует, коммунальные платежи растут, а впереди маячит повышение стоимости на базовые продукты питания.

В этой ситуации один из лидеров партии «Вперед, Италия!», входящей в правительственную коалицию, Джорджо Мулè, в прямом телеэфире на вопрос о том, удержится ли у власти правительство Мелони после разгрома на референдуме, вначале отмалчивался, суеверно скрестив пальцы, а затем сжав кулачки, и лишь после этого неуверенно вымолвил: «Конечно, удержимся…»

Рим, Всеволод Гнетий

