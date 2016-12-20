Китай включился в арктическую гонку за Северный морской путь / На верфях КНР заложен первый китайский ледокол

Публикации за 20.12.16

Китай включился в экономико-геополитическую гонку за освоение Северного морского пути. На верфях КНР сегодня был заложен первый в истории китайский ледокол, сообщает агентство «Синьхуа».

Строительство корабля для Арктики ведет компания Jiangnan Shipyard Co. Спуск на воду нового корабля запланирован на 2019 год. Запланированное водоизмещение почти 14 тысяч тонн, длина корпуса 123 метра, ширина 22 метра. Запас хода – до 37 тысяч километров.

Сейчас КНР располагает единственным ледоколом, научно-исследовательским судном «Сюэлун». «Сюлуэн» был построен в 1993 году на херсонских верфях, в 1994 году продан Украиной Китаю.

Северный морской путь представляет собой кратчайший морской путь между Европейской частью России и Дальним Востоком. Его протяженность – примерно 15 тыс. километров, что почти на 4,5 тыс. километров короче, чем путь через Суэцкий канал. На фоне потепления климата в арктических водах стало заметно меньше льда, чем в последние десятилетия, и объемы перевозок по Северному морскому пути стремительно растут.

В 2012 году по СМП прошло 46 судов – против 34 в 2011-м и всего четырех в 2010 году. В 2013 году российские власти смогли разрешить уже 400 рейсов вдоль своих берегов. Маршрут открыт с июля по конец ноября.

СМП, в прошлом исключительно российская вотчина, сегодня активно осваивается иностранцами, и прежде всего китайцами. Первый китайский ледокол прошел по Севморпути в 2012 году, а в сентябре этого года вдоль берегов РФ в Арктике через Берингов пролив и пролив Вилькицкого под флагом Гонконга прошел сухогруз Yong Sheng, принадлежащий контролируемой китайскими властями компании Cosco. Однако северный путь может быть использован только пять месяцев в году, при этом требуются дополнительные расходы на ледокольные операции.

Кроме Китая перевозками по Севморпути заинтересовались Япония, Корея, Малайзия и Таиланд. По мнению российских адмиралов, действия этих государств приобретают «системный, коалиционный характер».

Из-за потепления, вызванного естественными климатическими причинами и воздействием человека на атмосферные процессы (влияние каждого из факторов ученые оценивают по-разному), за период с конца 1970-х годов до начала 2008 года площадь постоянных льдов сократилась почти вдвое – с 7,9 млн до 4,2 млн кв. км, среднегодовая температура в Арктике повысилась на два градуса. По оценкам некоторых зарубежных экспертов, Северный Ледовитый океан может стать свободным ото льда уже к 2019 году. По оценкам российских ученых из НИИ Арктики и Антарктики, отечественный сектор Арктики будет полностью доступен для судоходства в летний сезон (с апреля по сентябрь) к концу 2020-х – началу 2030-х годов. Канадский и американский секторы, по этому же прогнозу, будут свободны ото льдов летом только к началу 2070-х годов.

Пекин, Алексей Усов

Пекин. Другие новости 20.12.16

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