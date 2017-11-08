Для борьбы с мошенниками в России создадут единую базу автовладельцев

Министерство финансов выступило за создание единой базы автовладельцев по аналогии с бюро кредитных историй (БКИ). В правительстве считают, что реестр, в который будут вноситься данные от автостраховщиков, поможет в борьбе с мошенниками.

Минфин разработал поправки в закон «Об организации страхового дела», пишет «Коммерсант». Предполагается, что изменения приведут к созданию единой автоматизированной информационной системы с данными о договорах страхования по моторным видам – каско и страхованию ответственности автовладельца.

Держателем базы будет Российский союз автостраховщиков (РСА). Регулированием реестра займется Центробанк РФ. Страховщики будут загружать информацию в обязательном порядке. Получить справку из базы можно будет только на платной основе, исключением станут запросы судов, правоохранительных органов и ЦБ.

В настоящее время в России действует Бюро страховых историй, основанное под эгидой РСА два года назад. Оно содержит данные 9,9 млн договоров и информацию по 1,2 млн страховых случаев. Однако проблему с мошенниками создание бюро не решило. По оценкам игроков страхового рынка, на создание эффективной базы требуется до 1 млрд рублей.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 08.11.17

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