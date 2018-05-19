В России вводятся повышенные меры воздушной безопасности

В период подготовки и проведения предстоящего в России чемпионата мира по футболу вводятся усиленные меры воздушной безопасности. Как сообщила пресс-служба Росавиации, над городами, принимающими матчи первенства и базами отдыха команд и тренировочными площадками, установлены запретные зоны и зоны ограничения полетов с 1 июня до 17 июля.

В ведомстве уточнили, что для полетов над зонами, попавшими под ограничения, необходимо получать дополнительное разрешение от региональных межведомственных штабов по обеспечению безопасности.

«Указанный Порядок предусматривает направление пользователем воздушного пространства в соответствующий центр Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (далее – ЕС ОрВД) запроса на осуществление деятельности в запретной зоне и/или зоне ограничения полетов», – говорится в сообщении.

Как известно, матчи чемпионата мира по футболу 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Саранске, Самаре, Сочи, Ростове-на-Дону, Калининграде, Нижнем Новгороде и Волгограде.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.05.18

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