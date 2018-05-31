Езжайте поездом: авиакомпании законно задирают цены на билеты в дни ЧМ-2018

Федеральная антимонопольная служба проверила сообщения о завышенных ценах на авиаперелеты в города проведения матчей чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Оказалось, что перевозчики оправданно и в рамках закона увеличили стоимость. Причина – очень высокий спрос, а эконом-тарифы уже раскупили.

ФАС провел мониторинг стоимости авиабилетов из Москвы в Казань и Саранск, которые регулярно выполняют 5 перевозчиков, в Волгоград -7, Калининград -8, Санкт-Петербург, Самару, Нижний Новгород – 9, а в Екатеринбург, Ростов-на-Дону и Сочи – 10 и более. «На сегодняшний день факта коллективного доминирования авиакомпаний ни на одном из перечисленных маршрутов не установлено. Цены на билеты формируются в условиях конкуренции», – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Антимонопольщики пояснили, что в дни проведения ЧМ-2018 «наблюдается резкий всплеск спроса на авиабилеты». Так на этот период «Аэрофлот» реализовал все билеты эконом-класса на рейсы из Москвы в Волгоград, авиакомпания «Сибирь» – на 90%, «Уральские авиалинии» – свыше 60%. К настоящему времени свободных мест в эконом-классе практически не осталось. Поэтому в ФАС не видят нарушений закона в том, что, например, цена перелета из столицы в Волгоград выросла с 5 930 рублей (на начало открытия продаж) до 13 200 рублей (в мае), в Саранск – с 5 400 рублей до 16 650 рублей.

«С учетом вышеперечисленных фактов, цены на последние оставшиеся авиабилеты в дни чемпионата сравнивать с ценами на билеты в другие дни – некорректно», – констатировали антимонопольщики.

В ФАС посоветовали тем, кто не успел приобрести авиабилеты заранее, «рассмотреть иные способы передвижения до мест проведения матчей». В частности, в ведомстве напомнили, что владельцам паспорта болельщика и входного билет на матч предоставляется бесплатный проезд на железнодорожном транспорте. Подробности можно узнать на сайте РЖД.

Впрочем, ФАС намерена и дальше следить за ситуацией. Так специалисты проверят фактически сложившиеся цены на авиабилеты с учетом заполняемости кресел, а также продолжат работу с обращениями граждан. Досталось от ФАС и Росавиации, в службе считают, что агентству было необходимо уделить больше внимания совместной работе с транспортной дирекцией чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года.

Как ранее сообщал «Новый День», в ФАС с просьбой проверить резкий скачок цен на авиабилеты во время проведения ЧМ-2018 обратилось Общероссийское объединение пассажиров. Общественники провели мониторинг стоимости перелетов в города, где пройдут матчи турнира, и выяснили, что стоимость выросла в 4-6 раз.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 31.05.18

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