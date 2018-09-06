Власти хотят многократно повысить штрафы за езду без автостраховки

Министерство финансов поддерживает идею повышения штрафов за езду без ОСАГО. По мнению ведомства, наказание должно быть сопоставимо с выгодой, которую автовладельцы получают, не покупая страховку.

По словам замминистра финансов Алексея Моисеева, вопрос повышения штрафов нужно обсуждать. В настоящее время отсутствие полиса ОСАГО карается штрафом от 500 до 800 рублей. «Все-таки должна быть сопоставимость между штрафами и экономической составляющей, выгодой, которую человек получил», – цитирует Моисеева РИА «Новости».

Замглавы Минфина считает, что водители, которые ездят на незастрахованных машинах, представляют опасность для общества. «Мои права как добропорядочного участника дорожного движения нарушаются людьми, которые виноваты в ДТП и не имеют ОСАГО, они не возместят мне ущерб», – отметил Моисеев.

Ловить таких нарушителей можно с помощью камер, однако в этом случае возникает два вопроса. Камеры видеофиксации могут несколько раз за день запечатлеть машину без ОСАГО и водитель получит несколько штрафов, хотя по сути нарушение было одно.

«Другой вопрос – более философский: если завтра он поехал опять без полиса, это одно нарушение или уже другое? Возникают вопросы. Считаю, фиксацию через камеры, безусловно, надо делать. Это хорошая история, возможности для этого есть», – добавил замминистра.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 05.09.18

СКР намерен забрать у полиции дело о ДТП, в котором погиб мужчина и пострадал 6-летний ребенок. / Мать таксиста, погибшего в ДТП с Еремеевым, вступилась за главу Тюмени: «Он поставил сыну памятник, этого достаточно». / Столкновение грузовика с маршруткой в Подмосковье: новые подробности. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»