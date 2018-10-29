«Аэрофлот» замахнулся на четыре новых порта базирования в России

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с гендиректором компании «Аэрофлот – Российские авиалинии» Виталием Савельевым, в ходе которой обсудил с ним планы по развитию на ближайшие пять лет. В частности, российский лидер поинтересовался планами по созданию региональных хабов.

««Аэрофлоту» будет 100 лет в 2023 году – через пять лет, и мы хотели бы для начала определиться по тем основным ключевым позициям, которые мы можем реализовать. Первое – это перевезти от 90 до 100 млн пассажиров. Это вполне реальная задача, и это задача номер один. Второе. Мы хотим нарастить транзитный поток из Юго-Восточной Азии, это тоже достаточно серьёзная для нас задача, и мы реально можем это сделать. Для этого нужен региональный хаб. Мы предлагаем выбрать четыре базовые точки, одна из которых будет хабом», – рассказал Савельев.

По его словам, из Юго-Восточной Азии в Европу и обратно перемещаются порядка 520 млн туристов. В связи с тем, что наиболее короткий путь между данными частями света лежит через Россию, «Аэрофлот» хотел бы побороться за долю этого рынка. «Мы хотим из Москвы перемещаться. Конечно, Шереметьево – наш родной дом, но мы успешно развиваемся, и Шереметьево развивается. Мы хотим рассматривать четыре точки: это Сочи, где мы будем базироваться, а не просто летать, Екатеринбург, где мы будем базироваться, Новосибирск и Красноярск», – отметил глава «Аэрофлота».

По его словам, компания сейчас ведет переговоры с аэропортами. «У нас есть основания полагать, что либо в Красноярске, либо в Екатеринбурге (это как раз расстояние от Китая, где мы будем подхватывать – либо Красноярск и дальше в Европу, либо Екатеринбург и дальше в Европу). В одном из этих городов мы построим хаб, то есть расписание, где будет транзит, где будет транзитный поток. Во Владивостоке тоже будет хаб, мы его будем двукратно увеличивать, и будем развивать Хабаровск», – рассказал Савельев.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 29.10.18

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