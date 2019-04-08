В ГИБДД назвали самые опасные для водителей регионы России

ГИБДД РФ составила список регионов по количеству погибших в автоавариях. Самым опасным стал Краснодарский край, меньше всего жертв ДТП на Чукотке. Общее количество аварий на дорогах в России составило 168099.

По данным ведомства, в 2018 году на Кубани погибли на дорогах 1053 человека, на втором месте – Московская область, там аварии унесли жизни 938 человек. Замыкает тройку лидеров Ростовская область – 554 человека.

Только в 20 субъектах России число погибших в ДТП составило меньше 100 человек. Всего в прошлом году на российских дорогах погибли 18214 человек, передает РИА «Новости».

Рейтинг по количеству пострадавших в автоавариях возглавляет Москва, там различные травмы получили 10469 человек, затем идут Краснодарский край – 8675 человек и Санкт-Петербург – 7693 человека. В целом за 2018 год в ДТП пострадали 214853 человека.

В ГИБДД также отметили, что наибольшее число аварий зафиксировано в августе (17092), наименьшее – в феврале (9647). Самым «смертоносным» на российских автомобильных дорогах месяцем 2018 года стал сентябрь, в этот месяц в ДТП погибли 2041 человек. Меньше всего жертв автоаварий было в феврале – 905.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 08.04.19

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