В России хотят отменить штрафы за тонировку авто

Депутаты предлагают отменить штраф за тонировку стекол автомобиля. По мнению авторов инициативы, даже если тонировка соответствует требованиям, владелец все равно рискует быть наказанным из-за погрешности измерительных приборов.

Законопроект, отменяющий штраф за тонировку, внесли в Госдуму вице-спикер Игорь Лебедев и депутаты Андрей Свинцов, Алексей Дидиенко, Юрий Напсо. «Законопроектом предлагается признать утратившей силу часть 3.1 статьи 12.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ), согласно которой управление транспортным средством, на котором установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств, влечет наложение административного штрафа в размере 500 рублей», – говорится в пояснительной записке.

Авторы законопроекта указывают, что тонирование стекол делает автомобиль не только комфортным, но и безопасным. В частности, тонировка позволяет экономить средства в связи с уменьшением нагрузки на кондиционер летом, защититься от света ослепляющих фар встречного автомобиля и солнечных лучей, мешающих смотреть на дорогу, а также позволяет чувствовать себя в более комфортной обстановке.

Кроме того, полное соответствие светопропускания стекол ГОСТу не является 100% защитой от получения штрафа, так как измерительные приборы имеют погрешности в работе. На результаты замеров светопроницаемости влияют температура воздуха, влажность и давление. «Таким образом, избежать штрафов и создать оптимальную тонировку на новом автомобиле практически невозможно. Законопроект подготовлен в целях решения вышеуказанной проблемы», – говорится в документе.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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