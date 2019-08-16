Орнитологи предложили меры по борьбе с птицами вблизи аэропортов

Снизить риск столкновения самолетов со стаями птиц вблизи аэропортов можно благодаря индивидуальным программам обеспечения орнитологической безопасности. Такая мера необходима, считает руководитель отраслевой группы авиационной орнитологии Сергей Рыжов. В интервью газете «Известия» он заявил о возможном создании индивидуального паспорта для каждого аэропорта, который будет учитывать целый ряд факторов.

В документе будут указаны: наличие в окрестностях аэропорта крупных и мелких рек, урожайность различных трав и посевов на близлежащих полях, наличие рядом несанкционированных свалок, а также качественный и количественный состав самих птиц. При этом Рыжов считает недостаточными такие меры, как оборудование аэропортов устройствами для акустического отпугивания или применение ловчих птиц. Он уверен, что решить проблему таким образом невозможно.

Как писал «Новый День», по основной версии, именно столкновение со стаей чаек привело к жесткой посадке самолета А321, выполнявшего рейс из аэропорта Жуковский в Симферополь. Экипажу пришлось сажать лайнер в кукурузном поле. На борту самолета находились 226 пассажиров и 7 членов экипажа, никто не погиб. Одной из возможных причин появления чаек возле взлетно-посадочной полосы эксперты называли наличие в 2 км от аэропорта несанкционированной свалки. Факт ее существования вечером 15 августа подтвердил Росприроднадзор.

Оказалось, что надзорное ведомство уже не первый год пытается бороться с этой свалкой, которая находится на расстоянии не более 2 км от взлетно-посадочной полосы аэропорта на земельных участках с кадастровыми номерами: 50:23:0000000:1183, 50:23:0000000:1184. Она была обнаружена еще в мае 2017 года совместно с представителями минэкологии Московской области при осмотре водоохранной зоны озера Глушица и реки Москва. Департамент Росприроднадзора оценил ущерб, причиненный почвам на этом участке компанией «Вымпел К», в 25 млн 200 тысяч рублей. Добровольно платить компания не захотела, дело находится на рассмотрении в суде.

Самолет А321 выполнял рейс по маршруту Москва – Симферополь. По информации Минтранса РФ, на взлете, после отрыва от взлетно-посадочной полосы, самолет столкнулся со стаей чаек. Птицы попали в двигатели, что привело к значительным перебоям в их работе. Командир экипажа принял решение об аварийной посадке. К счастью, все остались живы.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 16.08.19

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