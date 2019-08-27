Минтранс предложил усилить безопасность пассажирских авиаперевозок

Министерство транспорта РФ предложило правительству усовершенствовать государственный подход в сфере управления безопасности полетов. По словам директора департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса Светланы Петровой, план мероприятий уже направлен в кабмин, сообщает РИА «Новости».

Ранее замглавы ведомства Александр Юрчик сообщил, что готовит предложения в сфере авиации премьеру Дмитрию Медведеву, не дожидаясь итогов расследования авиакатастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот» в аэропорту «Шереметьево». Светалана Петрова рассказала, что предложения были разработаны с привлечением других ведомств. Их планируется рассмотреть в конце сентября.

«Существование общей системы позволит авиационным властям усовершенствовать систему внедрения превентивных мер в целях предотвращения авиационных событий», – пояснила она.

Напомним, самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» 5 мая выполнял рейс из Москвы в Мурманск. На 28 минуте полета из-за технических неполадок лайнер вернулся в аэропорт «Шереметьево». При посадке у самолета подломились стойки шасси и загорелись двигатели.

Всего на порту находились 73 пассажира и 5 членов экипажа. В результате ЧП погиб 41 человек.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 27.08.19

«Дочка» «Ростеха» подала в суд на Boeing. / В Москве девушка-мотоциклист сбила ребенка. / В России автовладельцы смогут обжаловать штрафы через госуслуги. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»