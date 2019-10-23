РЖД подсчитали затраты на скоростную магистраль из Петербурга в Нижний Новгород

Общая стоимость строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) Санкт-Петербург – Москва – Нижний Новгород, по оценкам Российских железных дорог (РЖД), составит 2,295 трлн рублей. Соответствующие предложения РЖД по развитию транспортной инфраструктуры направлены в аппарат вице-премьера Максима Акимова и профильные ведомства, пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, РЖД просят включить магистраль в федеральный проект «Высокоскоростное железнодорожное сообщение». По подсчетам монополиста, строительство участка Санкт-Петербург – Москва протяженностью 659 км обойдется в 1,59 трлн рублей. Участок от столицы до Нижнего Новгорода потребует вложений в 530 млрд рублей. Его протяженность составит 421 км. Еще 30,6 млрд рублей – затраты на проектирование петербуржского участка.

РЖД рассчитывают, что 1,695 трлн рублей из общих затрат на проект удастся привлечь из внебюджетных источников, а 600 млрд рублей будет выделено из федерального бюджета. Издание также пишет, что в Минтрансе заявили, что предложения поступили и находятся на рассмотрении, в РЖД от комментариев отказались.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 23.10.19

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