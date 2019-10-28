Орешкин одобрил проект строительства ВСМ Петербург – Нижний Новгород

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин поддержал проект строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород через Москву. Об этом сообщает РБК со ссылкой на главу ведомства.

По словам Орешкина, российское правительство найдет средства для реализации данного проекта. Он также отметил, что в данный момент из-за пассажирского сообщения грузы из Санкт-Петербурга в Москву доставляются через Псков. После запуска ВСМ данное направление будет значительно разгружено, что позволит перемещать грузы с меньшими финансовыми и временными затратами. Кроме того, железнодорожная магистраль позволит разгрузить и аэропорты.

Как писал «Новый День», общая стоимость строительства ВСМ Санкт-Петербург – Москва – Нижний Новгород, по оценкам Российских железных дорог (РЖД), составит 2,295 трлн рублей. Соответствующие предложения РЖД по развитию транспортной инфраструктуры были направлены в аппарат вице-премьера Максима Акимова и профильные ведомства.

РЖД просят включить магистраль в федеральный проект «Высокоскоростное железнодорожное сообщение». По подсчетам монополиста, строительство участка Санкт-Петербург – Москва протяженностью 659 км обойдется в 1,59 трлн рублей. Участок от столицы до Нижнего Новгорода потребует вложений в 530 млрд рублей. Его протяженность составит 421 км. Еще 30,6 млрд рублей – затраты на проектирование петербуржского участка.

РЖД рассчитывают, что 1,695 трлн рублей из общих затрат на проект удастся привлечь из внебюджетных источников, а 600 млрд рублей будет выделено из федерального бюджета. Издание также пишет, что в Минтрансе заявили, что предложения поступили и находятся на рассмотрении, в РЖД от комментариев отказались.

Москва, Иван Гридин

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