В России задумались о создании дальневосточного лоукостера

Российские власти рассматривают возможность создания государственного лоукостера, который будет специализироваться на дальневосточном направлении. Об этом рассказал член комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов, пишут «Известия».

По словам сенатора, инициатива поспособствует развитию транспортного комплекса Дальневосточного федерального округа (ДФО), а также позволит местным жителям чаще летать в европейскую часть России. «Страна может себе позволить купить десять дальнемагистральных самолетов и создать госкомпанию, которая не будет выплачивать огромные лизинговые платежи», – отметил Абрамов.

Предположительно, вопрос создания дальневосточного лоукостера поднимут при следующем обсуждении бюджета. Вероятно, это произойдет уже 25 ноября на пленарном заседании Совфеда. По данным издания, в Минтрансе поддержали идею, однако «без привлечения средств федерального бюджета».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 21.11.19

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