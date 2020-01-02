Две маршрутки столкнулись лоб в лоб в Подмосковье: 7 раненых

В подмосковном Красногорске столкнулись два маршрутных автобуса. В результате лобовой аварии, по последним данным, пострадали 7 человек, в том числе один ребенок.
По данным регионального полицейского главка, ДТП произошло около девяти часов утра 2 января на Путилковском шоссе, пострадали 6 человек, в том числе один несовершеннолетний. На месте аварии работают сотрудники ДПС, обстоятельства и причины аварии выясняются.
Позже источник ТАСС сообщил, что число пострадавших выросло до 7. Среди них – 12-летний ребенок, уточнил собеседник агентства. Все пострадавшие доставлены в больницу.
Москва, служба информации РИА «Новый День»
Москва. Другие новости 31.12.19
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