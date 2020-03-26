«Дочка» РЖД заморозила цены на билеты в купе, СВ и люкс из-за коронавируса

«Дочка» РЖД – Федеральная пассажирская компания (ФПК) – заморозила стоимость билетов в купе после сокращения части поездов дальнего следования, обусловленного распространением коронавирусной инфекции в стране, сообщает РБК со ссылкой на представителя ФПК.

Перевозчик пояснил, что ценообразование на билеты было обусловлено спросом. Чем он больше – тем выше цена билета. Как писал «Новый День», ранее ФПК объявила об изменении периодичности курсирования ряда поездов дальнего следования. Некоторые из них будут вовсе отменены. Причина тому – отсутствие спроса, на фоне распространения коронавирусной инфекции нового типа, пояснили в РЖД. Чтобы не потерять еще большее число пассажиров, цены на билеты было решено заморозить.

Однако повезло не всем. Так, рассчитывать на невысокую стоимость билета не стоит любителям плацкартных вагонов. Заморозка будет касаться цен на проезд в купейных вагонах, СВ, люкс, а также вагонах с сидячими местами в скоростных поездах. Сезонное регулирование цен на проезд в плацкарте находится в ведении Федеральной антимонопольной службы (ФАС), а есть ли у нее планы не повышать стоимость, неизвестно.

Вчера, 25 марта, пресс-служба РЖД объявила об отмене части пассажирских поездов из-за падения спроса на фоне распространения коронавируса. Речь идет о ряде поездов, которым есть альтернатива на маршруте. Ранее было ограничено курсирование поездов в международном сообщении – в том числе со странами Прибалтики, Европы, Азии. Отменены поезда в Китай и КНДР.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 26.03.20

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