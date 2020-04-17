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Пятница, 17 апреля 2020, 09:02 мск

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«Аэрофлот» закрыл продажу международных билетов до августа

Авиакомпания «Аэрофлот» приостановила продажу билетов на международных направлениях до августа. На официальном сайте компании при поиске билетов робот не выдает никаких результатов на запросы о полетах за пределы России, вплоть до конца июля. Функция «Поиск альтернативных рейсов» также не выдает никаких результатов с датой вылета ранее августа.

Напомним, что в апреле авиаперевозчик сократил число рейсов и по внутренним маршрутам в связи со снижением спроса на фоне мер борьбы с распространением коронавирусной инфекции нового типа. К примеру, сократилось число рейсов в Анапу, Астрахань, Волгоград, Екатеринбург, Казань, Санкт-Петербург и другие города. Сокращения затронули 56 направлений.

Как писал «Новый День», с 1 апреля все полеты прекратил лоукостер «Победа». «Дочка» «Аэрофлота» заявляла о намерении возобновить полеты с начала лета.

По оценкам Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), из-за введенных ограничений на полеты за рубеж российские авиакомпании теряют не менее 500 млн рублей в сутки, передает РБК. 15 апреля президент России Владимир Путин предложил поддержать российские авиакомпании, выделив на эти цели 23 млрд рублей.

Москва, Иван Гридин

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