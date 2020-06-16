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Вторник, 16 июня 2020, 10:39 мск

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Автовладельцам компенсируют 60% расходов на перевод автомобиля на газ

Размер субсидии для желающих перевести автомобиль с бензина на газомоторное топливо следует увеличить с 30 до 60% от стоимости переоборудования. Такое предложение озвучил министр энергетики РФ Александр Новак. Письмо, в котором изложена идея, направлено вице-премьеру Юрию Борисову.

В пресс-службе Минэнерго подтвердили инициативу Новака, а представитель Борисова рассказал, что правительство поддержало предложение министра, отмечает РБК.

По данным издания, дополнительные 30% расходов на субсидирование возьмет на себя «Газпром» в рамках маркетинговых программ своей «дочки» «Газпром газомоторное топливо». По мнению главы Минэнерго, переход на газомоторное топливо снижает затраты владельцев автомобилей на топливо на 60-65%, что является существенной статьей расходов малого и среднего бизнеса, а также самозанятых. Кроме того, снижение транспортных издержек позитивно скажется на конечной стоимости товаров.

В настоящее время на территории России действует 484 газозаправочных станции для автомобилей, 329 из которых принадлежит «Газпрому».

Москва, Иван Гридин

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