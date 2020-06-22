На поддержку региональных авиаперевозок направят дополнительные 3 млрд рублей

Российское правительство намерено увеличить в текущем году субсидирование авиаперевозок внутри страны на треть. Для этого потребуется выделение дополнительных 3 млрд рублей. На поддержку могут рассчитывать авиакомпании, эксплуатирующие новые российские самолеты. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо заместителя министра транспорта Иннокентия Алафинова в Минэкономразвития РФ.

По данным издания, в 2018 году на эти цели было направлено около 3,3 млрд рублей, в 2019 году – 7,8 млрд рублей, а в бюджете на 2020 год изначально предусматривалось выделение 8,3 млрд рублей. Помимо поддержки авиаперевозок внутри страны российскими самолетами, кабмин намерен выделить дополнительные 1,67 млрд рублей на субсидирование перевозок по спецтарифу для малоимущих на Дальний Восток, в Крым и Калининград. Изначально на эти цели в бюджете было заложено 5,8 млрд рублей.

Отмечается, что дополнительное субсидирование начнется после снятия ограничительных мер на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа. Деньги смогут получить только эксплуатанты новых российских самолетов. На сегодняшний день в России для региональных перевозок производятся SSJ100, L-410 и ТВС-2МС (единичные экземпляры). В числе эксплуатантов SSJ100 – авиакомпании «Азимут», «Ираэро», «Якутия», «Ямал».

В ФАС рекомендовали расширить практику поддержки российских производителей, в том числе при распределении международных авиамаршрутов.

Москва, Иван Гридин

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