российское информационное агентство 18+

Раскол в РПЦ

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 6 октября 2020, 11:19 мск

Новости Транспорт

Новости, Кратко, Популярное

В КоАП предусмотрят штрафы за парковку на газоне и проезд по нему

Разработчики поправок к проекту Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) предлагают ввести штрафы за парковку на газоне и проезд по нему. Речь также идет о стоянке на детских и спортивных площадках, площадках для отдыха, цветниках и других территориях, занятых зелеными насаждениями, а также за проезд по ним. Штраф может составить от 1,5 тыс. до 3 тыс. рублей, передает РИА «Новости» со ссылкой на копию документа.

Исключения будут сделаны для спецтехники, занятой в благоустройстве территорий. Авторы поправок также считают необходимым предусмотреть штрафы за мойку транспортных средств в неположенных местах, и хранение автохлама во дворах. Штраф может составить от 1 до 3 тыс. рублей.

По словам первого зампреда комитета Совфеда по конституционному законодательству Ирины Рукавишниковой, поправки отражают интересы практически всех регионов. Предполагается, что право наказывать нарушителей появится у уполномоченных на это сотрудников муниципалитетов, а не только у федеральных или региональных органов власти.

Водителям в России запрещено оставлять транспортные средства на газонах, однако в КоАП размер штрафа не прописан – его определяют местные власти. Но во многих регионах они закрывают глаза на такие нарушения, потому автовладельцы продолжают парковаться на газонах.

Транспорт. Другие новости 05.10.20

Росавиация оформила допуски на полеты в 24 государства. / В РЖД заявили об обвале пассажироперевозок на Южном Урале. / Мужчина едва не избил женщину в метро Москвы – пассажирка кашляла и была без маски. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Совет Федерации

Банк России настроен оптимистично: «Базовый сценарий является наилучшим для нас»

Кудрин раскритиковал прогноз развития РФ: ситуация будет хуже, чем обещает правительство

Силуанов: Ограничительные меры привели к мощнейшему с послевоенного времени падению экономической активности

В Совфеде допустили закрытие российских границ из-за Covid-19

В Совете Федерации назвали главную проблему внедрения цифрового профиля гражданина РФ

Двукратный рост: в России за год зафиксировано 395 случаев утечки персональных данных

Россиян запишут в иноагенты: комиссия Совета Федерации заявила об активизации подрывной антироссийской деятельности внутри страны

Сенатор: На главу временной комиссии СовФеда по защите госсуверенитета РФ готовилось покушение

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Транспорт, Совет Федерации, Экология,