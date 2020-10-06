В КоАП предусмотрят штрафы за парковку на газоне и проезд по нему

Разработчики поправок к проекту Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) предлагают ввести штрафы за парковку на газоне и проезд по нему. Речь также идет о стоянке на детских и спортивных площадках, площадках для отдыха, цветниках и других территориях, занятых зелеными насаждениями, а также за проезд по ним. Штраф может составить от 1,5 тыс. до 3 тыс. рублей, передает РИА «Новости» со ссылкой на копию документа.

Исключения будут сделаны для спецтехники, занятой в благоустройстве территорий. Авторы поправок также считают необходимым предусмотреть штрафы за мойку транспортных средств в неположенных местах, и хранение автохлама во дворах. Штраф может составить от 1 до 3 тыс. рублей.

По словам первого зампреда комитета Совфеда по конституционному законодательству Ирины Рукавишниковой, поправки отражают интересы практически всех регионов. Предполагается, что право наказывать нарушителей появится у уполномоченных на это сотрудников муниципалитетов, а не только у федеральных или региональных органов власти.

Водителям в России запрещено оставлять транспортные средства на газонах, однако в КоАП размер штрафа не прописан – его определяют местные власти. Но во многих регионах они закрывают глаза на такие нарушения, потому автовладельцы продолжают парковаться на газонах.

Транспорт. Другие новости 05.10.20

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