МВД впервые назвало главных виновников в ДТП из числа иностранцев

За девять месяцев уходящего года аварийность на российских дорогах по вине иностранных граждан сократилась, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на отчет Научного центра безопасности дорожного движения МВД России. Ранее полиция публиковала только сводные цифры по ДТП с участием иностранцев, теперь же появилась разбивка по странам, отмечает издание.

Оказалось, что за 9 месяцев выходцы из стран СНГ стали виновниками 3 тыс. дорожных аварий, еще в 3,4 тыс. случаев – водители из других стран. Чаще других ДТП провоцировали граждане Узбекистана (797 аварий), Киргизии (701), Таджикистана (599), Азербайджана (282) и Армении (280). Самыми дисциплинированными оказались выходцы из Афганистана и Эстонии (по пять ДТП), Японии и Литвы (по шесть), а также Руанды (семь).

Наибольшая тяжесть последствий (удельный вес погибших от числа пострадавших) зафиксирована в авариях, совершенных гражданами Украины (14,2%). Стоит отметить, что лидирующие позиции Узбекистана и Таджикистана в рейтинге коррелируются с данными ГУ МВД по миграции. Так, за девять месяцев уходящего года на миграционный учет встали 4,15 млн граждан из этих стран, что составляет 54% от всех приезжих. Еще 612 тыс. иностранцев прибыли из Украины, 534 тыс.– из Киргизии, 314 тыс.– из Казахстана, 283 тыс.– из Армении, 278 тыс.– из Азербайджана, 215 тыс.– из Белоруссии.

Эксперты отмечают, что многие водительские удостоверения приезжающие на заработки иностранцы получили в странах СНГ незаконно, что практически невозможно проверить из-за отсутствия единой информационной системы для всего ЕАЭС.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 22.12.20

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