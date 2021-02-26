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Пятница, 26 февраля 2021, 09:25 мск

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«Аэрофлот» предложил ввести авиабилеты без гарантии перелета

«Аэрофлот» предложил ввести в России авиабилеты без гарантии конкретного перелета. Речь идет о тарифе, при котором перевозчик может без согласия пассажира менять дату, рейс, маршрут (к примеру, заменить прямой рейс на стыковочный) и класс обслуживания. Соответствующее письмо авиакомпания направила президенту Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Владимиру Тасуну, пишут «Ведомости» со ссылкой на документ.

При этом в отдельных случаях перевозчик должен будет выплатить пассажиру компенсацию. Ее максимальный размер составит 30 тыс. рублей. Однако компенсация не будет предусмотрена, если уведомление об изменении условий поездки пассажир получил за две недели до вылета. В то же у пассажира останется возможность купить билет на этот же рейс по обычному тарифу – с гарантированным перелетом.

Предложение оформлено как проект федерального закона о внесении изменений в Воздушный кодекс и авиационные правила. «Использование новых тарифов позволит снизить среднюю стоимость билета на 2%», – говорится в пояснительной записке к проекту.

Как отметил Владимир Тасун, рассмотрение инициативы отложено до конца февраля – необходимо собрать мнения авиакомпаний.

В Минтрансе России в свою очередь заявили, что предложение не будет рассматриваться, пока авиасообщение полностью не восстановится.

Опрошенные изданием эксперты расценили инициативу «Аэрофлота» как завуалированную легализацию овербукинга, когда компания продает билетов больше, чем кресел в салоне. По словам председатель Общероссийского объединения пассажиров Ильи Зотова, авиакомпании в среднем продают 110% авиабилетов на каждый рейс, согласно статистике ряда перевозчиков, как раз около 10% пассажиров не являются на рейс. Однако когда приходят все, «то возникает конфликт, нужно убеждать кого-то отложить перелет», отметил эксперт.

В настоящее время в российском законодательстве овербукинг никак не регламентирован. По закону авиакомпании обязаны перевезти пассажира именно тем рейсом, на который он купил билет.

Москва, Наталья Петрова

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