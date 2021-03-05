«Аэрофлот» предложил ввести плату за регистрацию в аэропортах

«Аэрофлот» предложил сделать платной регистрацию в российских аэропортах, исключив при этом стоимость услуги из цены билета. Перевозчик направил инициативу в Минтранс. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на два источника в крупных авиакомпаниях.

«Аэрофлот» предлагает убрать из федеральных авиационных правил (ФАП) обязанность авиакомпаний включать в стоимость билета плату за регистрацию в аэропорту.

По словам одного из собеседников издания, нововведение дало бы пассажирам право выбора – платить за регистрацию в аэропорту или сделать это бесплатно онлайн. Стоимость билетов при этом снизится на величину расходов компаний, которые они несут по регистрации пассажиров на стойке в аэропорту, рассказал источник.

Как отметил представитель «Аэрофлота» Михаил Демин, все больше пассажиров пользуется онлайн-регистрацией. По его словам, исключение платы за регистрацию из цены билета позволит снизить тариф и даст выбор между онлайн-регистрацией и платным оформлением в аэропорту.

Представитель перевозчика уточнил, что инициатива актуальна для пассажиров лоукостеров. «Для пассажиров дискаунтера снижение тарифа на перевозку даже на 150 рублей для тех, кто регистрируется онлайн, важно, это полностью соответствует мировой практике», – сказал Демин, добавив, что «для полносервисных компаний, таких как «Аэрофлот», регистрация на стойке – часть обычного сервисного цикла».

В Минтрансе заявили, что никаких решений по этому предложению пока не принималось. По мнению Росавиации, у инициативы «Аэрофлота» есть социально негативные риски. В ведомстве отметили, что любые изменения ФАП потребуют дополнительной проработки со всеми участниками рынка авиаперевозок и общественными организациями.

По мнению экспертов, нововведение ударит по пассажирам, которые не имеют возможности зарегистрироваться онлайн. «Речь о пассажирах с инвалидностью, организованных группах детей, пожилых пассажирах», – заявил газете председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов. Он полагает, что брать с данных категорий граждан дополнительную плату за регистрацию в аэропорту было бы неправильно.

С ним согласился ведущий эксперт Центра инфраструктурных проектов ВШЭ Андрей Крамаренко. «Телефон, через который можно зарегистрироваться на рейс, есть не у каждого. Для людей старшего поколения зарегистрироваться на рейс онлайн – это большая проблема», – отметил эксперт. Нельзя делать платной ту услугу, от которой пассажир не может отказаться, заключил он.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 04.03.21

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