Минтранс РФ назвал сроки восстановления ж/д движения по Крымскому мосту

На Крымском мосту начались работы по восстановлению железнодорожного движения. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта РФ.

«По оценкам специалистов, работоспособность участка и организация движения первых поездов будет обеспечена к 20:00 по мск», – уточнили в Минтрансе.

Напомним, сегодня утром на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. В результате частично обрушились два автомобильных пролета. По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело.

По предварительным данным, в результате взрыва погибли три человека. Это, предположительно, пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком. В рамках расследования установлены данные грузового автомобиля и его собственника. Это житель Краснодарского края, по месту его жительства начаты следственные действия.

Стоит отметить, что украинские СМИ сообщили со ссылкой на источники о возможной причастности к подрыву переправы Службы безопасности Украины. В самой спецслужбе эту информацию не комментировали. Тем не менее, глава МИД Эстонии поздравил украинские спецслужбы с успешной операцией.

Керчь, Светлана Антонова

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