Определены сроки возобновления автомобильного движения по Крымскому мосту

Автомобильное движение по Крымскому мосту может быть возобновлено сегодня после 16:00 мск по одной полосе в реверсивном режима. Об этом стало известно после заседания оперативного штаба Минтранса России.

«Состояние неповрежденной части автодорожного полотна позволяет запустить автомобильное движение по Крымскому мосту после 16:00 сегодня по одной полосе в реверсивном режиме», – сообщил министр транспорта Виталий Савельев.

Глава Минтранса уточнил, что дал все поручения по усилению транспортной безопасности на объекте, в том числе по проведению усиленного досмотра.

Напомним, сегодня утром на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. В результате частично обрушились два автомобильных пролета. По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело.

По предварительным данным, в результате взрыва погибли три человека. Это, предположительно, пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком. В рамках расследования установлены данные грузового автомобиля и его собственника. Это житель Краснодарского края, по месту его жительства начаты следственные действия.

Стоит отметить, что украинские СМИ сообщили со ссылкой на источники о возможной причастности к подрыву переправы Службы безопасности Украины. В самой спецслужбе эту информацию не комментировали. Тем не менее, глава МИД Эстонии поздравил украинские спецслужбы с успешной операцией.

Керчь, Светлана Антонова

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