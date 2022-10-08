Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновилось

По Крымскому мосту запущено движение автомобилей и автобусов в реверсивном режиме. Об этом сообщила прес-служба министерства транспорта РФ.

Эту информацию подтвердил глава Крыма Сергей Аксенов. «Начато движение автотранспорта по Крымскому мосту. На данный момент движение открыто для легковых автомобилей и автобусов с прохождением полной процедуры осмотра», – отметил он в своем телеграм-канале.

«Просим водителей грузовых фур планировать маршрут движения, используя Керченскую паромную переправу. Через два часа через пролив начинает ходить паром «Керчь-2», – уточнил Аксенов.

Керчь, Светлана Антонова

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