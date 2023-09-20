Норвегия собирается ограничить использование зарегистрированных в России машин

В Норвегии власти хотят ограничить использование автомобилей, зарегистрированных в России. Об этом сообщает NRK со ссылкой на государственного секретаря в министерстве иностранных дел Эйвинда Вада Петерссона.

По его словам, Норвегия будет действовать по примеру Финляндии в части въезда и эксплуатации на территории страны зарегистрированных в РФ машин. «Сейчас мы изучаем, как можно это организовать, и быстро представим эффективные меры», – сказал госсекретарь.

Несколько дней назад Норвегия запретила импорт, но разрешила временное использование автомобилей с госномерами России.

Как сообщалось ранее, Литва ввела запрет с 11 сентября, кроме транзитного транспорта, направляющегося в Калининградскую область. 12 сентября ограничения были приняты латвийскими властями. Эстония приняла запретную меру с 13 сентября. Финляндия присоединились с 16 сентября, а Польша – на следующий день.

Осло, Зоя Осколкова

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