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Среда, 20 сентября 2023, 13:43 мск

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Норвегия собирается ограничить использование зарегистрированных в России машин

Фото: FreePik

В Норвегии власти хотят ограничить использование автомобилей, зарегистрированных в России. Об этом сообщает NRK со ссылкой на государственного секретаря в министерстве иностранных дел Эйвинда Вада Петерссона.

По его словам, Норвегия будет действовать по примеру Финляндии в части въезда и эксплуатации на территории страны зарегистрированных в РФ машин. «Сейчас мы изучаем, как можно это организовать, и быстро представим эффективные меры», – сказал госсекретарь.

Несколько дней назад Норвегия запретила импорт, но разрешила временное использование автомобилей с госномерами России.

Как сообщалось ранее, Литва ввела запрет с 11 сентября, кроме транзитного транспорта, направляющегося в Калининградскую область. 12 сентября ограничения были приняты латвийскими властями. Эстония приняла запретную меру с 13 сентября. Финляндия присоединились с 16 сентября, а Польша – на следующий день.

Осло, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Санкции против России

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