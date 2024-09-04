Путин недоволен задержкой с производством отечественных самолетов

Президент РФ Владимир Путин потребовал разъяснений в связи с постоянным переносом сроков создания российского регионального самолета. Об этом глава государства заявил сегодня в ходе совещания по вопросам развития инфраструктуры Дальнего Востока.

«В прошлом году на Восточном экономическом форуме была поставлена цель, чтобы к 2030 году пассажиропоток на внутренних рейсах Дальнего Востока вырос не менее чем до 4 млн человек в год. Для решения этой задачи необходимо строить и модернизировать аэродромную инфраструктуру, расширять маршрутную сеть между регионами Дальнего Востока, развивать парк воздушных судов и повышать доступность авиабилетов», – напомнил Путин (цитата по «Интерфаксу»).

При это глава государства выразил недовольство задержками в реализации этих проектов. «Нам нужен самолет региональный. Но, послушайте, вот (вице-премьер РФ) Трутнев Юрий Петрович докладывал, да и я, собственно, знаю из других источников: мы откладываем и откладываем все вправо и вправо строительство и появление этого регионального, так нужного нам самолета. Я прошу коллег сегодня подробно рассказать, как реализуются соответствующие планы проекта», – сказал президент РФ.

По его словам, новые машины «должны быть конкурентоспособными – и по своим техническим характеристикам, и по цене».

Планы производства гражданских самолетов в РФ зафиксированы в комплексной программе развития авиаотрасли до 2030 года. В мае этого года программа была обновлена: сроки выхода на рынок почти всех лайнеров были перенесены на несколько лет вперед, в том числе региональных «Байкалов» – с 2024 на 2025 год, Ил-114-300 – на 2026-й.

Владивосток, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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