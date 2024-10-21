Похоже на игру в поддавки: Китай почти на треть увеличил экспорт автомобилей в Россию

Объемы поставок легковых автомобилей из Китая в Россию по итогам девяти месяцев текущего года вырос в денежном выражении на 34,6%, до $10,9 млрд. Экспорт активизировался после решения Минпромторга о повышении утилизационного сбора с 1 октября.

Данные китайской таможни об увеличении экспорта, которые приводит «Интерфакс», свидетельствуют, что экспортные поставки автомобилей в РФ стали заметно расти с августа – после того, как Минпромторг РФ в середине июля анонсировал повышение коэффициентов утилизационного сбора на 70-85% в зависимости от вида техники с 1 октября с дальнейшим повышением на 10-20% каждый последующий год.

Если в апреле-июле ежемесячный объем поставок в РФ китайских легковых автомобилей в денежном выражении находился в диапазоне $1,2-1,3 млрд, то в августе-сентябре он составлял уже $1,6-1,8 млрд. Аналогичный тренд виден и в динамике поставок грузовиков, месячный объем ввоза которых из Китая в РФ в апреле-июле находился в коридоре $235-300 млн, а в августе-сентябре – уже $325-445 млн.

Ранее в Госдуме выражали опасения, что повышение утилизационного сбора приведет к подорожанию автомобилей и развитии рынка некачественных запчастей.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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