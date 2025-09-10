Перебои с поставками бензина наблюдаются более чем в 10 регионах РФ

Топливный кризис в регионах России набирает обороты – дефицит бензина наблюдается уже более чем в 10 субъектах. Владельцы местных сетей говорят, что некоторые НПЗ не отгружают топливо уже несколько недель. Основная причина – сезонное повышение спроса на топливо и рост активности туризма.

В ряде регионов РФ дефицит бензина уже привел к вынужденной приостановке работы некоторых независимых АЗС, пишут «Известия» со ссылкой на участников рынка. Если ранее проблемы отмечались на Дальнем Востоке и в Саратовской области, то теперь о дефиците и вынужденной приостановке работы независимых АЗС сообщают в Нижегородской, Ростовской, Рязанской областях и в Крыму.

В Независимом топливном союзе (НТС) отметили, что на российском рынке топлива, действительно, наблюдаются определенные сложности. В первую очередь сейчас это нехватка высокооктановых бензинов, которая обусловлена системным дисбалансом между производственными возможностями и существующим спросом, фактором сезонности и рядом иных причин. В первую очередь касается Центральной России, юга страны, Поволжья и Дальнего Востока. Случаи локального дефицита бензина были зафиксированы в более 10 субъектах РФ.

По словам экспертов, проблема нехватки топлива на заправках, а тем более приостановки их работы касается именно независимых АЗС – то есть речь о тех, которые не имеют доступа к собственным добывающим мощностям и хранилищами, как вертикально-интегрированные нефтяные компании (ВИНКи). Такие сети вынуждены покупать топливо на бирже и, помимо его доступности, негативно влияет на ситуацию и растущие цены на бензин в опте. В итоге розничным продавцам просто невыгодно покупать топливо на бирже, чтобы потом продавать его в минус.

Нынешняя модель биржевых торгов провоцирует рост цен. Желающих купить топливо на бирже – больше тысячи, а предлагаемые на отдельных базисах объемы крайне малы. Сегодня установлен норматив для нефтяников – 15% бензина от общего объема производства. В результате все партии распродаются мгновенно, а покупают их единицы. Нефтяным компаниям зачастую выгоднее продавать свой товар зарубеж, так что идея повысить нормативы поддержки у крупного бизнеса не вызывает.

Кроме того, негативно сказывается сочетание снижения производства и сохраняющегося сезона повышенного спроса. В августе-сентябре традиционно наблюдается сезонный рост спроса на топливо: из-за пика отпусков, активных поездок на автомобилях и сельхозработ увеличивается потребление бензина.

Постепенная модернизация производства и адаптация к новым потребностям автомобильного парка позволят сбалансировать спрос и предложение, но этот процесс займет несколько лет. Более быстрый эффект могли бы дать увеличение объемов торговли топливом на бирже, формирование в регионах дополнительных запасов, а также создание благоприятных условий для развития производства высокооктановых бензинов путем блендинга.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

