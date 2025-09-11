российское информационное агентство 18+

В России резко подскочила стоимость обучения в автошколах

В России за год обучение в автошколах подорожало на 20%. Об этом сообщили аналитики на основе данных Росстата.

«Средняя по России стоимость начального курса вождения легкового автомобиля на июль 2025 года – 44 153 рубля. В период с января по июль 2025-го средняя стоимость по стране составила 42 879 рублей. В 2024 году за этот же период средняя стоимость обучения была значительно меньше: 35 682 рубля», – говорится в исследовании издания «Бизнес-секреты», результаты которого приводит «Газета.Ru».

Дороже всего обучиться вождению обойдется жителям Северо-Западного и Дальневосточного федеральных округов – там придется заплатить от 60 тыс. до 65 тыс. рублей. Доступнее всего пройти подготовку в автошколах Приволжского и Северо-Кавказского округов – от 16 тыс. до 24 тыс. рублей.

В Москве за курс вождения придется заплатить 46,7 тыс. рублей, в Московской области – 43,8 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге – 55,8 тыс. рублей.

Москва, Зоя Осколкова

