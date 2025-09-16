Оптовая стоимость бензина Аи-92 обновила рекорд пятый раз за год

Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже пятый раз за год бьет исторический рекорд. Об этом свидетельствуют данные торгов, которые приводит агентство «Прайм».

Цена топлива марки Аи-92 за торговый день подскочила на 1,9% после решения властей об увеличении порога отклонения стоимости для демпфера. Теперь тонна Аи-92 стоит 73 144 рубля за тонну.

Предыдущий рекорд был поставлен 21 августа: тогда ценовой максимум достиг 72 663 рублей за тонну.

Тем временем, выросла и цена на бензин Аи-95 – на 0,87%, до 79 410 рублей за тонну. Стоимость летнего дизельного топлива увеличилась на 1,13%, до 67 112 рублей за тонну.

Ранее Минфин РФ согласился поднять порог демпферного отклонения оптовых цен на топливо от индикативных сразу на 10 процентных пунктов – до 20% для бензина и до 30% для дизельного топлива. Однако решение о возможном применении корректировки задним числом, с 1 августа, остается за правительством.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube