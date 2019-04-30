Жаркий апрель: демократы в Кремле и бунт Госдумы против Кириенко

Апрель в истории России занимает особое место. Почти сто лет назад в этом месяце Владимир Ульянов (Ленин) подготовил знаменитые тезисы, которые в итоге перевернули страну. В апреле 1990-х также случилось немало ключевых событий, приведших как к краху СССР, так и сомнительным решениям, последствия которых ощущаются до сих пор.

В рамках спецпроекта «Назад в 90-е» редакция РИА «Новый День» решила напомнить читателям, что творилось в стране в последнее десятилетие прошлого века. Сегодня в нашем обзоре – апрель.

Начало конца или начало начала?

9 апреля 1989 года в Тбилиси советскими войсками с применением силы разогнан митинг с участием более 60 тысяч демонстрантов – погибли 19 человек, сотни были ранены. Митингующие требовали независимости Грузии под лозунгами: «Долой коммунистический режим!», «Долой русский империализм!», «СССР – тюрьма народов!», «Долой Советскую власть!»

Согласно заключению Комиссии Съезда народных депутатов СССР по расследованию тех событий, при оценке массовых столкновений «необходимо исходить из того, что страна бесповоротно вступила на демократический путь развития, который немыслим без постоянного проявления самых различных форм социальной активности народа».

Комиссию возглавил Анатолий Собчак, ответственным секретарем был Сергей Станкевич – один из ближайших соратников Бориса Ельцина. «Перестройка вызвала пробуждение национального самосознания, стремление к достижению подлинной экономической самостоятельности и государственного суверенитета, которые характеризуют сегодня общественно-политическую обстановку не только в Грузии, но и в других союзных республиках», – говорилось в документах комиссии.

Стоит отметить, что в конце 80-х годов в СССР начался так называемый «Парад суверенитетов», в рамках которого республики начали провозглашать верховенство своих законов над союзными в нарушение Конституции СССР (ст. 74).

3 апреля 1990 года был принят Закон СССР «О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР». А уже через год, в 1991 году, союзные республики начали «бюджетную войну» с центром.

4 апреля 1991 года Верховный Совет СССР обратился к Верховным Советам союзных республик с предупреждением, что выбранная линия угрожает экономике страны и существует реальная опасность «гиперинфляции». За первый квартала текущего года союзный бюджет не получил порядка 35 млрд рублей от республик, в результате – министерство финансов СССР было вынуждено было обратиться за банковским кредитом.

«К сожалению, такой выход из сложившегося положения чреват новыми серьезными осложнениями. На наш разбалансированный рынок устремляются дополнительные кредитные ресурсы и наличные деньги по сути в удвоенных количествах. Если положение не изменится, мы в результате войдем в спираль гиперинфляции со всеми вытекающими из нее разрушительными последствиями для народного хозяйства и материального положения населения как всей страны, так и каждой отдельной республики», – подчёркивалось в обращении. Как известно, все долги Советского Союза после его распада взяла на себя Россия.

В апреле 1992 года Россия объявила себя полной правопреемницей СССР, взяла на себя долги, на долю России приходилось 61% советского долга. Другие бывшие союзные республики были освобождены от взятых ими обязательств по обслуживанию союзного долга по Меморандуму от 28 октября 1991 года.

2 апреля 1997 года между Россией и Белоруссией был подписан договор о создании Союзного государства. Тем не менее, сегодня, спустя 22 года, говорить о том, что эту идею удалось реализовать в полной мере, не приходится. В последнее время Минск неоднократно высказывал недовольство политикой Москвы по отношению к Белоруссии. В январе лидер республики Александр Лукашенко даже пригрозил, что Россия может потерять «единственного союзника» на Западе, если сторонам не удастся разрешить разногласия из-за налогового маневра в РФ. Более того, он заявил о якобы существующем стремлении России присоединить Белоруссию под видом «глубокой интеграции».

Курс на авторитаризм

22 апреля 1993 года Борис Ельцин заявил, что не планирует введение президентского правления, в чем его обвиняет оппозиция, но готовит Конституцию, которая предусматривает такую возможность.

25 апреля, через три дня после заявления Ельцина в стране состоялся референдум, на котором 58,7% проголосовавших выразили ему доверие, 53,0% – одобрили его социально-экономическую политику. При этом большинство было против досрочных выборов и президента (68,3%), и депутатов Верховного Совета (56,9%).

Правда, уже через полгода противостояние исполнительной и законодательной власти в стране вылилось в расстрел и разгон Верховного Совета. Но это уже октябрь, к событиям которого мы вернемся в свое время.

28 апреля 1994 года администрацией президента был предложен договор об общественном согласии, который предусматривал, что все политические силы берут на себя обязательство до назначенных на декабрь 1995 года выборов в Госдуму не призывать к пересмотру основ Конституции 1993 года и проведению досрочных выборов. «Слишком сложны и трудны задачи, стоящие перед обществом, чтобы расточать его силы в политическом противоборстве», – поясняется в документе. Однако, КПРФ, Аграрная партия и радикальные националисты отказались подписать договор.

27 апреля 1996 года в газетах опубликовано обращение тринадцати ведущих влиятельных российских бизнесменов, в числе которых были Борис Березовский, Владимир Гусинский, Владимир Потанин, Александр Смоленский, Михаил Фридман и Михаил Ходорковский. «Отечественные предприниматели обладают необходимыми ресурсами и волей для воздействия на слишком беспринципных и на слишком бескомпромиссных политиков», – заявили они. Через две недели после появления письма Зюганов решил ответить на обращение, предложив провести теледебаты с Ельциным, но тот от дискуссии отказался.

В апреле 1998 года в стране развернулась новая серия борьбы за власть, Госдума оказалась перед угрозой роспуска. 10 апреля Государственная Дума отклонила кандидатуру Сергея Кириенко на должность председателя правительства РФ (143 депутата – за, 186 – против, 5 – воздержались). В тот же день президент Ельцин повторно внёс в Государственную Думу кандидатуру Кириенко.

17 апреля Государственная Дума вторично отклонила кандидатуру Кириенко (115 депутатов – за, 271 – против, 11 – воздержались) и Ельцин внёс её в третий раз. В соответствии с Конституцией, отказ утвердить ее означал роспуск Госдумы.

24 апреля 1998 года на заседании Госдумы депутат от фракции ЛДПР Владимир Лисичкин заранее поздравил Кириенко с назначением. «Уважаемый Сергей Владиленович, сегодня по Конституции нашей страны, вне зависимости от результатов голосования, вы станете премьером великой страны. Вашими предшественниками были Витте, Столыпин, Сталин, Косыгин. При них Россия пользовалась непререкаемым авторитетом в мире. Я хотел бы вас поздравить с назначением и пожелать вам быть достойным ваших великих предшественников», – сказал он.

Председатель комитета Госдумы по экологии, депутат от фракции «Яблоко» Тамара Злотникова в этой связи назвала Кириенко «инструментом насилия над страной». «При выдвижении вас на должность премьера президент использовал вас не только как инструмент насилия над парламентом, но и насилия над всей страной, инструмент подкупа и шантажа. Как вы себя ощущаете, нравственно, вы лично? И как вы оцениваете нравственную позицию президента, который говорит о конструктивном сотрудничестве ветвей власти?» – сказала она. Однако будущий премьер оставил это замечание без комментариев.

Председатель депутатской группы «Народовластие», ныне – член Совета Федерации РФ Николай Рыжков тогда заявил, что продавливанием кандидатуры Кириенко, Ельцин, судя по всему, пытается решить свои политические проблемы. «Или он стремится создать безвольное правительство, абсолютно карманное правительство, которое будет ему подчиняться беспрекословно, не будет иметь самостоятельности, или он поставил (и я тоже считаю, что это так) цель распустить Государственную Думу», – сказал он. Однако в тот же день Кириенко, получив 251 голосов депутатов (при минимуме 226) был утверждён должности председателя правительства РФ.

30 апреля премьер сообщил прессе, что финансовый блок будет курировать Виктор Христенко, реформу естественных монополий и жилищно-коммунального хозяйства – Борис Немцов, социальный блок – Олег Сысуев.

Уже через 4 месяца правительство Кириенко привело страну к дефолту, но подробнее об этих событиях мы расскажем в обзорах за август 90-х годов.

Рост цен и реформа Чубайса

2 апреля 1991 года в стране произошел резкий рост цен на продукты. Новая стоимость была установлена в соответствии с Указом Президента СССР от 19 марта 1991 года и постановлением Кабинета Министров СССР №105 от 19 марта 1991 «О реформе розничных цен и социальной защите населения».

Это стало следствием «павловской реформы», в рамках которой у населения страны были просто конфискованы их сбережения. Тогда министр финансов Валентин Павлов попытался, используя «эффект неожиданности», провести денежную реформу. Панируемое сокращение денежной массы должно было составить 81,5 млрд рублей – со 133 до 51,5 млрд. В реальности правительство смогло изъять из обращения только 14 млрд. Национальный доход в сравнении с 1990 годом уменьшился на 20%, дефицит госбюджета вырос до 20-30% от уровня ВВП. Кабинет министров пересмотрел розничные цены, подняв их «в среднем по больнице» на 70%.

После неудачных попыток власти «вылечить» экономику, ситуация стала патовой. «Вчера еще могла купить вареной колбасы по 8-9 рублей, а вот по 35-30 рублей при нынешней зарплате уже не в силах. И добро бы повысили в три, ну в 4 раза, а ведь в самом же деле продукты вздорожали в 10 и больше раз. Повышение цен ни к чему хорошему само по себе не приведет, а если еще колхозы распустят – мы все пропали», – публиковала газета «Гласность» письма читателей.

28 апреля 1997 года президент России Борис Ельцин подписал Указ «Об основных положениях структурной реформы в сферах естественных монополий». Его сумел подготовить и подписать Немцов уже через месяц после вступления в должность первого вице-премьера. Указ покушался сразу на четыре монополии – электроэнергетику, газовую отрасль, железные дороги и связь. Лучше других была прописана электроэнергетическая часть, во многом она была воплощена в реформе РАО «ЕЭС России» в 2003-2008 годах. А в «Газпроме» отделить потенциально конкурентную сферу (газодобычу) от монопольной (транспортировки газа) реформатором так и не удалось. Принадлежность магистральных газопроводов «Газпрому» гарантировала структурное единство компании.

Уже через год, 30 апреля 1998 года, Анатолий Чубайс назначен председателем правления монополии РАО «ЕЭС России». Тогда же лидер ЛДПР Владимир Жириновский на заседании в Госдуме заявил, что Чубайс «захватил всю энергосистему страны».

«Очистите правительство от тех, кто ворует, и не назначайте их на ключевые посты. В их числе злополучные эти две фигуры – Чубайс и Немцов. Если Чубайса убрали из правительства, теперь кто-то пытается его поставить на ключевую должность – председателя правления РАО «ЕЭС России». Это руководитель... Это человек, который захватит всю энергосистему страны и там будет играть политическую роль, а здесь нам нужна экономическая роль. Наша энергия – для наших граждан, нам – доходы, а там будут политические вещи», – заявил тогда Жириновский.

10 апреля 1995 года – министерством юстиции РФ зарегистрирована Партия любителей пива, генеральный секретарь – Константин Калачев.

29 апреля 1995 года – Ельцин подписал Закон N 69-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О воинской обязанности и военной службе», продлевающий срок службы по призыву с 18 до 24 месяцев.

Демократы вместо ядерного оружия

В апреле 1992 года американский Белый дом внес в Конгресс США «Билль о поддержке свободы в России – 1992», который предусматривал оказание Соединенными Штатами помощи России и другим бывшим советским республикам. Как пишут «Известия» 10 апреля 1992 года, выступая в Вашингтоне перед главными редакторам американских изданий, президент Джордж Буш подчеркнул, что помощь российским демократам несравнимо меньше чем затраты, на которые Америка шла, чтобы не проиграть гонку вооружений во время «холодной» войны.

«Демократы в Кремле способны гарантировать нашу безопасность гораздо надежнее, чем это делали ядерные ракеты. Мы потратили 4 триллиона долларов на то, чтобы выиграть холодную войну и в сравнении с этой суммой та, которую США намереваются затратить сейчас – 24 млрд – это конечно мелочи», – сказал он.

Газета «Деловой мир» 24 апреля также пишет, что Буш подчеркнул готовность США «активно поддерживать демократию в России и вместе нею политику, направленную на достижение рыночной экономики». Кроме этого он заверил представителей американского бизнеса, что он «поспособствует тому, чтобы облегчить американским инвесторам деятельность в бывшем Советском союзе.

О проекте

Редакция РИА «Новый День» решила вспомнить события 90-х, чтобы попытаться понять, куда все-таки движется Россия сегодня. В рамках спецпроекта «Назад в 90-е» журналисты намерены обратиться к ведущим экспертам и непосредственным участникам событий конца прошлого века с просьбой оценить перспективы страны. Редакция готова предоставить слово всем спикерам вне зависимости от политических взглядов и пристрастий, а также намерена подготовить серию публикаций на актуальные для 90-х и нынешнего времени темы.

Просьба корреспонденцию высылать по адресу ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com с пометкой в теме письма: «Назад в 90-е»

Москва, Мария Вяткина, Сергей Комаров-Апостол

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