«Назад в 90-е»: куда идет Россия?

В настоящее время российские политики и эксперты все чаще вспоминают 1990-е годы, когда после развала СССР Россия, как и бывшие постсоветские республики, погрузились в хаос демократии и капитализма. В многочисленных заявлениях на эту тему все настойчивее звучит мысль, что сейчас социально-экономическая и политическая ситуация в России хуже, даже чем в «диких» 90-х.

Для таких выводов, которые официальные лица называют «некорректными», основания все же есть. Очевидно, что в стране продолжается обнищание населения на фоне неостановимого, но при этом запланированного роста цен и пятилетнего падения реальных доходов населения. С учетом повышения пенсионного возраста и нескончаемых попыток властей вынуть из кошельков граждан побольше средств на «реформы» – вполне логично, что в условиях такой «стабильности» вновь, как и в 90-е, у жителей России исчезает уверенность в завтрашнем дне, а доверие к институтам власти опять стремится к абсолютному нулю. Не случайно некоторые эксперты уже сравнивают состояние общества с клинической депрессией, которая грозит вылиться для страны в серьезные социально-политические потрясения, а социологи обращают внимание, что подобные настроения были свойственны как раз для «проклятых» 90-х.

Впрочем, власти предпочитают не замечать, что страна находится в глубоком кризисе, обещая очередное «светлое будущее», подправляя мрачное настоящее успокоительными цифрами официальной статистики. Но суть в том, что проблемы никуда не исчезают, а только обостряются, что позволяет многим наблюдателям делать вывод, что руководство страны провоцирует новую «шоковую терапию» с пока не очень для всех понятными, но явно негативными последствиями.

В этой ситуации редакция РИА «Новый День» решила обратиться к событиям 90-х, чтобы попытаться понять, куда все-таки движется Россия сегодня. В рамках спецпроекта «Назад в 90-е» журналисты намерены обратиться к ведущим экспертам и непосредственным участникам событий конца прошлого века с просьбой оценить перспективы страны. Редакция готова предоставить слово всем спикерам вне зависимости от политических взглядов и пристрастий, а также намерена подготовить серию публикаций на актуальные для 90-х и нынешнего времени темы.

В рамках спецпроекта редакция РИА «Новый День» также решила спросить своих читателей относительно событий 90-х: «Согласны ли вы, что Россия скатывается в 90-е?»

Варианты ответов:

Да, снова повторяется социально-экономическая ситуация

Нет, такие сравнения некорректны

Мне все равно

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Москва, редакция РИА «Новый День»

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