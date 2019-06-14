Теракты в Москве, последний концерт Цоя, подготовка к импичменту и «сочная» дуэль: «горячий июнь» 90-х

Последнее десятилетие прошлого века в России июнь во всех смыслах был «горячим» месяцем и не оставлял ни гражданам, ни властям время на «передышку»: президентские выборы, скандальные политические дуэли, «парад суверенитетов» союзных республик, самоопределение Чечни и последний концерт Виктора Цоя.

В рамках спецпроекта «Назад в 90-е» редакция РИА «Новый День» напоминает своим читателям о ключевых событиях тех лет.

Последний концерт Виктора Цоя и «парад суверенитетов»

12 июня 1989 года – Председатель Президиума Верховного Совета СССР Михаил Горбачёв и канцлер ФРГ Гельмут Коль подписали в Бонне документ, декларировавший право восточноевропейских государств самим решать, какая политическая система будет определяющей в их странах.

16 июня 1989 года в казахстанском Новом Узене произошла драка у танцплощадки между группами молодых казахов и выходцев с Кавказа. 19 июня Верховный Совет Казахской ССР ввёл в городе комендантский час. Для подавления столкновений были задействованы бронетранспортёры, танки, боевые вертолёты и другая военная техника. Точное количество погибших неизвестно, называются цифры от 4 до 200 человек. Архивы восстания были частично уничтожены, частично засекречены. Бунт был подавлен отрядами спецназа. Среди причин произошедшего называют острое социальное недовольство и антисоветские настроения.

22 июня 1989 года – первым секретарём ЦК компартии Казахстана назначен Нурсултан Назарбаев.

30 июня 1989 года– писатель Александр Солженицын через 30 лет после исключения был реабилитирован в Союзе писателей.

1 июня 1990 года – президенты СССР и США Джордж Буш и Михаил Горбачёв подписали. Договор о прекращении производства химического оружия и уничтожении его имеющихся запасов в своих странах.

12 июня 1990 года на Первом Съезде народных депутатов РСФСР была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Таким образом был введен приоритет российских законов над всесоюзным законодательством. Это стало ключевым событием в процессе распада СССР, положив начало фактическому двоевластию в стране и «войне законов».

19 июня 1990 года – создана Коммунистическая партия РСФСР (в составе КПСС).

20 июня 1990 года – Узбекская ССР провозгласила суверенитет.

23 июня 1990 года – Молдавская ССР провозгласила суверенитет.

24 июня 1990 года – В Лужниках состоялся последний концерт Виктора Цоя и группы «Кино».

8 июня 1991 года – Общенациональный конгресс чеченского народа провозгласил независимую Чеченскую Республику Нохчи-Чо. Начало двоевластия в Чечне.

12 июня1991 года – первые всенародные выборы главы России. Борис Ельцин избран президентом РСФСР. Вице-президентом стал Александр Руцкой.

17 июня 1991 года в Ново-Огарёве главы 9 союзных республик вторично парафировали проект нового Союзного договора, который во сути стал «...актом легализации развала Советского Союза».

Интеграция в мир и конституционный «замес»

1 июня 1992 года – Россия стала членом Международного валютного фонда (МВФ).

12-22 июня 1992 года шла осада телецентра Останкино. Формальным инициатором акции выступала националистическая «Русская партия». Вблизи телецентра оставался небольшой палаточный городок. Среди требований протестующих было ограничение числа зарубежных программ на ТВ – не более 25% (более никогда и не было). Геннадий Зюганов также потребовал обнародовать данные о создании при компании коммерческих структур и о людях их возглавляющих. На рассвете 22 июня палаточный городок был ликвидирован милицией с применением силы, что в тот же день вызвало серию массовых стычек между сотрудниками силовых структур и демонстрантами.

5 июня 1993 года в Кремле состоялось первое пленарное заседание Конституционного совещания. Борис Ельцин тогда подчеркнул, что в президентском проекте Основного закона «проведен принцип народовластия – сильная государственная власть обеспечивается сочетанием президентской республики, парламентаризма и независимой судебной власти». На заседании не было предоставлено слово Руслану Хасбулатову, после чего он покинул зал заседаний, за ним ушло еще 50 человек. Предполагалось, что проект новой Конституции будет вынесен на съезд 17 ноября 1993 года для принятия в первом чтении.

15 июня 1993 года – Кубу покинули последние подразделения российских войск.

17 июня 1993 года основан российский медиахолдинг РБК.

30 июня 1993 года – курс доллара впервые превысил отметку в тысячу рублей на торгах Московской межбанковской валютной биржи (1 024 рубля за доллар).

12 июня 1994 года Борис Ельцин своим указом придал 12 июня государственное значение – День принятия декларации о государственном суверенитете России.

22 июня 1994 года Россия присоединилась к программе НАТО «Партнёрство во имя мира».

24 июня 1994 года было подписано соглашение о партнёрстве и сотрудничестве между ЕС и Россией.

Последствия Чеченской войны и «ксероксные» выборы Ельцина

8 июня 1995 года по обвинению в вымогательстве был арестован Вячеслав Иваньков «Япончик». Примечательно, что ранее в рамках других уголовных дел за него ходатайствовали многие известные деятели науки и культуры – в частности, Иосиф Кобзон, Александр Розенбаум и офтальмолог Святослав Фёдоров.

18 июня 1995 года в программе Первого канала «Один на один» с Александром Любимовым Владимир Жириновский во время спора облил Бориса Немцова соком. Этот факт вошёл в историю российского телевидения.

Жириновский vs Немцов

23 июня 1995 года официальные представители Чечни и России договорились ввести мораторий на боевые действия на неопределённый срок. Однако по всей территории Чечни продолжались локальные вооруженные столкновения.

11 июня 1996 года произошел теракт в московском метро. Погибли 4 человека, ранено 16. Правоохранительными органами отрабатывалась, в том числе «чеченская» версия. Как сообщалось тогда в СМИ, в службу «02» позвонил некий кавказец и заявил, что «теракт в метро – месть непримиримых чеченцев».

16 июня 1996 года состоялся первый тур выборов президента России. При явке 69,8% избирателей Борис Ельцин получил 35,3% голосов и занял первое место, вторым был – Геннадий Зюганов (32,0%), третьим – Александр Лебедь (14,5%). Григорий Явлинский набрал 7,34% голосов, Владимир Жириновский – 5,70%, Михаил Горбачев – 0,57%. Предстоял второй тур.

18 июня 1996 года – Александр Лебедь назначен секретарем Совета безопасности.

19 июня 1996 года при выходе из Белого дома служба безопасности президента задержала заместителя гендиректора ОРТ Аркадяй Евстафьева и еще одного члена предвыборного штаба Ельцина, руководителя акции «Голосуй или проиграешь» Сергея Лисовского с коробкой из-под ксерокса, в которой было 500 тысяч долларов.

В середине дня Чубайс провел пресс-конференцию под эгидой «разоблачения назревавшего путча и предотвращения неминуемого срыва второго тура выборов в результате силового варианта развития событий».

20 июня 1996 года Ельцин освободил от занимаемых должностей первого вице-премьера Олега Сосковца, директора ФСБ Михаила Барсукова, начальника службы безопасности президента Александра Коржакова «в целях усиления и обновления команды». Существуют различные версии причин отставки, но большая часть из них сводится к тому, что Коржаков проиграл в аппаратной борьбе конкурирующей группе в окружении Ельцина.

20-22 июня 1997 года прошла встреча большой «семёрки» и России на уровне глав государств и правительств в Денвере. Впервые большинство вопросов обсуждалось в составе «восьмёрки».

27 июня 1997 год – взрыв в скором поезде Москва – Петербург. В результате теракта 5 человек погибли, 13 ранены.

Шахтерский бунт и несостоявшийся импичмент

11 июня 1998 года 250 шахтеров разбили палаточный лагерь на Горбатом мосту у Белого дома, заявляя, что не уйдут, пока Ельцин не будет отправлен в отставку.

19 июня 1998 года горняки проникли в здание Госдумы и устроили внутри пикет со стуком касок, под их давлением депутаты «вынуждены были создать» комиссию по импичменту.

29 июня 1998 года – спецкомиссия Госдумы провела первое заседание, на котором обсуждались заключения по пяти пунктам обвинения президента Ельцина в государственной измене. Документы были переданы в Совет Госдумы. Голосование по началу процедуры импичмента должно было состояться 15 мая 1999 года, но 12 мая Ельцин отправил в отставку правительство Евгений Примакова, что удручающе подействовало на думу – импичмент не состоялся.

Поиграли и – баста

22 июня 1999 года у здания МВД России на Житной улице было обнаружено взрывное устройство с часовым механизмом мощностью около 300 грамм в тротиловом эквиваленте. Оно взорвалось до того, как его успели обезвредить. Взрывной волной были повреждены несколько автомашин и часть стёкол в здании министерства. Жертв и пострадавших не было.

7 июня 2000 года президент Владимир Путин подписал федеральный закон «О свободных экономических зонах».

8 июня 2000 года приняты «Основные направления социально-экономической политики РФ на долгосрочную перспективу» и «План первоочередных мер на 2000-2001 годы», которые подготовил Центр стратегических разработок, возглавляемый Германом Грефом.

12 июня 2000 года – Владимир Путин назначил главой временной администрации Чечни Ахмата Кадырова.

13 июня 2000 года медиа-магнат, глава группы «МОСТ», основатель НТВ Владимир Гусинский арестован по подозрению в мошенничестве.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 31.05.19

Останутся одни развлечения: цензура уничтожает кино и телевидение. / Эхо 90-х еще «аукается»: известный экономист Игорь Николаев о «развитии» России. / «Либеральная секта»: Анатолий Вассерман назвал главные просчеты российских реформаторов 90-х. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»