Крах рубля, Уральская республика, шахтерские бунты и восхождение Путина: яркий июль 90-х

1990-е годы обернулись для России страшным сном, который многие поспешили забыть. Однако проблемы современной России, а также конфликты и споры, которые сейчас происходят на постсоветском пространстве доказывают, что необходимо разобраться в том, что происходило в последнем десятилетии 20 века. В некоторых случаях очевидно, что до сих пор требуется «работа над ошибками».

В рамках спецпроекта «Назад в 90-е» редакция РИА «Новый День» напомнит читателям, что на протяжении целого десятилетия происходило в самый жаркий летний месяц – июль.

Шахтеры наносят удар, парад суверенитетов, Россия и Грузия ходят по кругу

В июле 1989 года в СССР шахтёры Кузбасса начали череду массовых забастовок, которые были подхвачены по всей стране. 10 июля около 300 горняков в Междуреченске отказались спускаться в шахту и предъявили порядка 20 требований. Примечательно, что во время протестов акценты начали смещаться с оплаты и условий труда в политическую плоскость. Например, шахтеры Воркуты на многотысячном митинге потребовали отменить выборы в Верховный Совет СССР и исключить из Конституции СССР статью о руководящей и направляющей роли компартии.

15 июля 1989 года начались грузино-абхазские столкновения в Сухуми, во время которых погибли 12 человек.

22 июля 1989 года – Таджикский язык объявлен государственным в Таджикской ССР.

28 июля 1989 года Верховный Совет Латвийской ССР провозгласил государственный суверенитет республики.

2-13 июля 1990 года состоялся последний съезд КПСС до её упразднения в 1991 году, а 12 июля будущий первый президент России Борис Ельцин и ряд сторонников реформ вышли из партии.

11 июля 1990 года политические забастовки охватили 100 шахт Донбасса.

16 июля 1990 года Украинская ССР провозгласила суверенитет.

27 июля 1990 года Белорусская ССР провозгласила суверенитет.

1 июля 1991 года – Верховный Совет СССР принял закон «Об основных началах разгосударствления и приватизации предприятий». Под «разгосударствлением» понималось преобразование госпредприятий в коллективные и арендные. По оценке экспертов, этот закон должен быть способствовать разделу собственности СССР между партийной верхушкой.

1 июля 1991 года в СССР начата официальная регистрация безработных. В Москве и других городах открылись биржи труда.

29 июля 1991 года РСФСР признала независимость Литвы, а 31 июля произошел вооруженный конфликт на литовском таможенном пункте вблизи деревни Мядининкай на границе с Белорусской ССР. В результате нападения 7 человек были убиты, один – тяжело ранен. Как пояснил через несколько лет таможенник Томас Шярнас, его коллеги не оказали сопротивление, потому что была инструкция «если будет нападать Советская армия, не сопротивляться, по возможности отступать и наблюдать». «Потому что все ждали вооруженных столкновений – они бы сразу же вызвали вмешательство армии и введение прямого президентского правления. Таможенники были не вооружены. У полиции оружие было, но тоже действовала инструкция: армии не сопротивляться и отступать», – сказал он в интервью «Новой газете».

1 июля 1992 года были установлены дипломатические отношения между Россией и Грузией. Незадолго до этого, 24 июня Борис Ельцин и Эдуард Шеварднадзе при участии представителей Северной Осетии и Южной Осетии подписали Сочинское соглашение о прекращении огня. 14 июля в зону конфликта были введены миротворческие силы в составе трёх батальонов (российского, грузинского и осетинского).

23 июля 1992 года Верховный суд Абхазии принял постановление о прекращении действия Конституции Абхазии 1978 года и введении в действие Конституции 1925 года, фиксировавшей доавтономный статус республики. Центральное руководство Грузии отказалось признавать это решение.

Уральская респуболика

1 июля 1993 года Свердловский Облсовет принял решение о провозглашении Уральской Республики и начал разрабатывать собственную Конституцию. Документ был утвержден в октябре того же года. Ельцин, комментируя эти события, заявил, что стремление регионов поднять свой статус «закономерный процесс, который правительство должно принять во внимание». Однако уже 9 и 10 ноября подписал Указ о роспуске Свердловского Облсовета, отстранении Эдуарда Росселя от должности главы администрации области. «Окружение Ельцина» посчитало, что Уральская республика является шагом к распаду России.

С 1 июля 1993 года Центральный банк РФ прекратил выдавать технические кредиты странам СНГ, вся накопленная ими задолженность была переоформлена в государственный долг по отношению к России.

В июле 1993 года прекратила существование единая рублевая зона, когда рубль оставался валютой в 15 бывших советских республиках. Первыми ввели свои денежные единицы в Прибалтике.

26 июля 1993 года ЦБ сообщил, что обращение государственных казначейских билетов СССР, билетов Государственного банка СССР и банкнот Банка России образца 1961-1992 годов прекращено. Реформа лишила жителей страны сбережений.

Теракты и конец Первой чеченской войны

7 июля 1994 года началось подключение первых абонентов МТС (Мобильные ТелеСистемы). В 1994 году абонентская плата составляла $60, плата за подключение – $1,3 тысячи долларов, залог – $1 тысяча, местные входящие звонки – $0,56.

10 июля 1994 года состоялся второй тур выборов президента Белоруссии, когда победу одержал Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов, а также второй тур досрочных президентских выборов на Украине, которые выиграл Леонид Кучма (52,15%).

22 июля 1994 года – пассажирский поезд Хабаровск-Москва сошёл с рельсов в результате подрыва полотна в Читинской области.

28 июля четверо террористов захватили автобус Пятигорск – Ставрополь – Красногвардейское с 41 пассажиром. Двое заложников убиты, трое умерли в больнице.

29 июля – захват в аэропорту Минеральных Вод группой чеченских террористов вертолёта с заложниками. В ходе спецоперации пострадали 19 человек, четверо из которых погибли. Все террористы захвачены живыми.

6 июля 1995 года в России введен «валютный коридор»: государство взяло на себя обязательство удерживать курс рубля к доллару в заранее объявленных пределах.

30 июля 1995 года руководство Чечни и России подписали в Грозном мирное соглашение.

3 июля 1996 года состоялся второй тур президентских выборов в России. Ельцину удалось сохранить пост главы государства. За него проголосовали 53,8% избирателей, лидер КПРФ Геннадий Зюганов получил 40,3% голосов.

11-12 июля 1996 года произошли взрывы в троллейбусах в Москве – пострадали 5 человек, и у станции метро «Алексеевская» – ранены 28 человек.

19 июля взорвалось самодельное взрывное устройства в здании железнодорожного вокзала Воронежа (Воронеж-I). Время взрыва было установлено на 14:00, но по случайности сработали лишь детонаторы, а основной заряд мощностью около 20 кг в тротиловом эквиваленте не сдетонировал. Ответственность за теракт взяли на себя чеченские боевики.

25 июля 1996 года в Волгограде мощным взрывом был разрушен хвостовой вагон пассажирского поезда, прибывшего из Астрахани. Взрывное устройство сработало уже после того, как люди покинули поезд.

Заботливый Чубайс и «привет» от шахтеров

8 июля 1997 года в России принято новое положение о паспорте, согласно которому его обязаны иметь все граждане страны, достигшие 14 лет.

21 июля 1997 года – Принят Закон «О приватизации государственного имущества и об основах приватизации муниципального имущества РФ».

22 июля 1997 года – Ельцин наложил вето на закон о религии, дающий привилегии православной церкви.

1 июля 1998 года правительство РФ во главе с Сергеем Кириенко, занимающего сегодня пост первого заместителя главы администрации президента Владимира Путина, представило в Госдуму пакет антикризисных законопроектов, согласованный с Международным валютным фондом (МВФ). Предлагалось перейти на новый порядок взимания НДС (по отгрузке), ввести плоскую шкалу подоходного налога; снизить ставку налога на прибыль; увеличить ставки акцизов; ввести налог с продаж; ограничить число расчетных счетов предприятий, чтобы было легче контролировать уклонения от уплаты налогов. Тогда цены на нефть упали до $11-12 за баррель, страна жила за счет кредитов.

3 июля 1998 года – шахтёры заблокировали Транссибирскую железную дорогу. Горняки не дождались исполнения обещаний по выплате зарплат.

17 июля 1998 года захоронены останки императора Николая II, членов его семьи и близких, убитых 17 июля 1918 года в Екатеринбурге.

20 июля 1998 года Анатолий Чубайс, которого Ельцин назначил специальным представителем президента по переговорам с международными финансовыми организациями, «выбил» для России три кредита от МВФ общим объемом $11,2 млрд.

Путин on the go

28 июля 1998 года Ельцин отстранил от должности директора ФСБ Николая Ковалева. Новым руководителем спецслужбы был назначен Владимир Путин.

В июле 2000 года во время второй чеченской войны в результате серии терактов с использованием заминированных грузовиков погибло более 30 милиционеров и военнослужащих федеральных сил.

3 июля ликвидирована Судебная палата по информационным спорам, которую считали попыткой Ельцина ввести цензуру в СМИ.

9 июля взрыв на городском рынке Владикавказа в Северной Осетии. Мощность взрывного устройства составила 150-200 граммов в тротиловом эквиваленте. В результате теракта 6 человек погибли, 18 были ранены.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 27.06.19

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