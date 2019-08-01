«Черная метка» августа: в России началась операция «преемник»

В 90-е годы последний месяц лета будто был отмечен «черной меткой». В этом месяце в стране произошел путч, началась ваучерная приватизация, объявлен дефолт, после которого по стране прокатилась волна самоубийств. Примечательно, что именно в августе ныне действующий президент РФ Владимир Путин был объявлен преемником первого главы российского государства Бориса Ельцина. Тогда же он произнес знаменитую фразу, что террористов надо «мочить в сортире».

В рамках спецпроекта «Назад в 90-е» редакция РИА «Новый День» напомнит читателям, чем в истории страны отличился август.

И «с порога» – августовский путч

15 августа 1989 года на базе министерства газовой промышленности СССР был создан концерн «Газпром».

1 августа 1990 года – принят Закон СССР о СМИ, который отменил предварительную цензуру – до 1990 года вся сфера печати, радио и телевидения управлялась решениями Центрального Комитета КПСС и Совета министров СССР.

13 августа 1990 года президент СССР Михаил Горбачев издал указ о реабилитации жертв сталинских репрессий и о возвращении гражданства высланным из страны диссидентам, в том числе писателю Александру Солженицыну.

22 августа 1990 года Туркменская и Армянская ССР провозгласили суверенитет.

30 августа 1990 года – в СССР опубликована программа перехода к рыночной экономике 500 дней, которая должна была способствовать преодолению экономического кризиса и реализации «прав граждан на лучшую, более достойную жизнь». В ее разработке участвовал лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский.

30 августа 1990 года принята Декларация о государственном суверенитете Татарстана.

18 августа 1991 года – «Форосское заключение» Горбачёва в Крыму.

19 августа в 1991 года в Москве начался путч. Вице-президент СССР Геннадий Янаев, ряд партийных функционеров и руководителей из ЦК КПСС, правительства СССР, армии и КГБ создали Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП), чтобы не допустить подписания договора о Союзе Суверенных Государств, который, по мнению участников ГКЧП, упразднял СССР.

22 августа 1991 года участники ГКЧП были арестованы.

24 августа 1991 года Михаил Горбачёв подал в отставку с поста Генерального секретаря ЦК КПСС и призвал ЦК КПСС объявить о самороспуске компартии, а республиканским и местным организациям – самим определить свою судьбу. Полномочия союзного правительства переданы вновь сформированному Комитету по оперативному управлению народным хозяйством СССР во главе с Иваном Силаевым.

24 августа 1991 года Украина провозгласила независимость.

3 августа 1992 – Россия и Украина в Ялте подписали Договор, по которому Черноморский флот до 1995 года находится под общий контролем. Однако президента Украины Леонида Кравчука на родине обвинили в госизмене, и под давлением оппозиции он отказался от паритетного принципа раздела.

14 августа 1992 года начало первой грузино-абхазской войны.

14 августа 1992 года Борис Ельцин подписал указ «О введении в действие системы приватизационных чеков в РФ» – безналичные приватизационные вклады были заменены на бумажные приватизационные чеки-ваучеры, предполагалось, что это ускорит приватизацию. Их номинальная стоимость оценивалась в 10 тысяч рублей. Эта сумма была получена путем деления оценочной стоимости имущества российских предприятий (1 трлн 400 млрд рублей) на число граждан РФ (140 млн человек). Впоследствии одного из авторов этой реформы Анатолия Чубайса нередко обвиняли в сознательно завышенной оценке стоимости ваучера, вспоминая его заявление о том, что на ваучер можно будет приобрести два автомобиля «Волга». Чеки постепенно обесценивались: если осенью 1992 года на один чек можно было бы купить мужской костюм среднего качества, то к концу 1993 года его рыночная цена была эквивалентна 3-4 бутылкам водки.

«Братские» конфликты. УНР подчинилась Киеву, в Москве – осада Белого дома и Мавроди

22 Августа 1992 года глава правительства Украинской народной республики в изгнании Николай Плавьюк сложил полномочия перед президентом Украины Леонидом Кравчуком. Таким образом он выполнил постановление Трудового Конгресса УНР 1919 года, которое было подписано председателем Директории Симоном Петлюрой. Согласно документу, деятельность ГЦ УНР должна быть прекращена в случае провозглашения независимости Украинского государства.

29 августа 1992 года РФ ввела миротворческие силы в зону конфликта в Приднестровье.

6 августа 1993 года премьер-министр РФ Виктор Черномырдин произнес бессмертную фразу – «Хотели как лучше, а получилось как всегда». Так он прокомментировал очередную денежную реформу, которая вогнала жителей страны в панику и лишила части сбережений.

9 августа 1993 года президент РФ Борис Ельцин заявил, что деятельность Верховного совета угрожает безопасности России. Он выступал за скорейшее принятие новой Конституции с усилением президентской власти. Это противостояние затем привело к расстрелу Белого дома, но подробнее об этом читайте в октябре.

4 августа 1994 года рухнула крупнейшая в истории России финансовая пирамида, организованная Сергеем Мавроди. После резкого обесценивания бумаг «МММ» 50 человек покончили жизнь самоубийством. Следствие признало потерпевшими более 10 тысяч человек, однако, по некоторым оценкам, пострадало около 10 миллионов человек.

10 августа 1994 года на съезде чеченского народа в Грозном Джохар Дудаев призвал к сплочению перед угрозой «российской агрессии». Съезд «разрешил» Дудаеву «применять любые силовые меры с привлечением любых сил в любом регионе Чеченской Республики» и «дал ему право» объявить газават (священная война с неверными).

11 августа 1994 года президент РФ Борис Ельцин заявил, что «силовое вмешательство в Чечне недопустимо», поскольку в этом случае «поднимется Кавказ и будет столько заварухи и крови, что никто нам потом не простит». Однако менее чем через полгода началась Первая чеченская война.

27 августа 1994 года – в Литве прошёл референдум об изменении приватизационных сделок, носивших непрозрачный характер, также был вынесен вопрос о требовании к России возместить ущерб от «советской оккупации». Несмотря на то, что положительный ответ на каждый из вопросов дали около 89 % участников голосования, низкая явка избирателей не позволила принять предложенный закон.

Кризис и террор

24 августа 1995 года в России обвалился рынок межбанковских кредитов, 28% российских банков прекратили свою работу. Как писал «Коммерсантъ», корни кризиса уходят в 1993-1994 годы – многочисленные финансовые аферы и невозврат межбанковских ссуд рано или поздно должны были сказаться.

30 августа 1995 года после отказа боснийских сербов убрать тяжёлое вооружение из района Сараево НАТО начала военную операцию «Обдуманная сила», которая продолжалась до 14 сентября.

2 августа 1996 года был расстрелян Сергей Головкин, убийца 13 подростков. Это последний смертный приговор в России. Всего же только за период с 1961 по 1984 год и только в РСФСР было вынесено 13 611 приговоров о высшей мере наказания.

6 августа 1996 года чеченские отряды под руководством Аслана Масхадова атаковали и захватили Грозный.

18 августа 1996 года Ельцин подписал Указ «О неотложных мерах по обеспечению режима экономии в процессе исполнения бюджета во втором полугодии 1996 года». Временно приостановлены решения об увеличении расходной части бюджета, за исключением касавшихся выплаты пенсий и обеспечения жильем военнослужащих.

31 августа 1996 года секретарь Совета безопасности Александр Лебедь и Аслан Масхадов в присутствии представителя ОБСЕ подписали Хасавюртовские соглашения. Решение болезненного вопроса о независимости республики отложили на пять лет – до 31 декабря 2001 года. 21 сентября начался вывод федеральных войск из Чечни, 31 декабря он был завершен.

4 августа 1997 года подписан указ президента РФ Ельцина «Об изменении нарицательной стоимости денежных знаков и масштаба цен». Согласно указу, с 1 января 1998 года должна быть начата замена обращающихся рублей на новые по соотношению 1000 рублей старого образца на 1 рубль.

5 августа 1997 года – Масхадов потребовал от России выплатить 25,8 млрд долларов в качестве компенсации за войну.

Дефолт и вторая чеченская война

14 августа 1998 года Ельцин заявил, что «девальвации не будет!». Вечером того же дня на совещании у премьер-министра РФ Сергея Кириенко рассматривалось два плана действий: вернуться к покрытию дефицита бюджета за счет эмиссии, от которой отказались в 1995 году, или отказаться платить по обязательствам государства.

17 августа 1998 года – правительство и Центральный банк РФ сделали заявление о финансовом положении страны, фактически объявив о ее банкротстве. Был обнародован, согласованный с МВФ план правительства: введение плавающего курса рубля с его девальвацией к концу года примерно до 9 рублей за доллар, введение трехмесячного моратория на погашение внешних долгов российских банков, принудительная реструктуризация долгов по ГКО/ОФЗ. Потери банковской системы оценивались в 50-60%, доходы людей упали, многие вообще остались без средств к существованию – по стране прокатилась волна суицида.

21 августа 1998 года депутаты Госдумы в очередной раз почти единогласно выступили за отставку президента и правительства РФ. Через два дня Ельцин отправил в отставку правительство Кириенко и предложил Госдуме вернуть «политического тяжеловеса» Виктора Черномырдина.

31 августа 1998 Госдума отклонила кандидатуру Черномырдина. Нижняя палата российского парламента активно готовила процедуру импичмента, рассчитывая на отставку Ельцина в условиях разраставшегося кризиса и массового недовольства населения.

7 августа 1999 года около 2 тысяч чеченских боевиков под руководством вторглись в Дагестан. Ожесточенные бои продолжались более месяца.

9 августа 1999 Ельцин отправил Сергея Степашина в отставку и назначил Владимира Путина на должность и. о. председателя правительства РФ. В тот же день первый президент РФ назвал его своим преемником.

13 августа 1999 года Путин заявил, что «удары будут наноситься по базам и скоплениям боевиков независимо от их расположения, в том числе и на территории Чечни».

16 августа 1999 года Госдума утвердила Путина премьер-министром. Путин пообещал преследовать террористов «в туалете поймаем – мы и в сортире их замочим».

19 августа 1999 года начался «руссогейт». Американские СМИ, ссылаясь на ФБР, сообщили, что русская мафия якобы отмыла через Bank of New York 10 млрд долларов – половину годового бюджета страны. В частности, USA Today опубликовала статью под заголовком «Случай русского мошенничества с $ 15 миллиардами. Дочь Ельцина в числе других рассматривается следствием», где основные обвинения выдвигались в адрес Татьяны Дьяченко. Кроме нее, в числе фигурантов также упоминались Анатолий Чубайс (глава «Роснано»), Олег Сосковец (первый заместитель председателя правительства РФ, курировал транспорт, энергетику, медицину), миллиардер Владимир Потанин (в 1996-1997 году первый вице-премьер РФ, владелец «Норникеля», в 2015 году стал богатейшим жителем РФ).

31 августа 1999 года – взрыв в торговом комплексе «Охотный Ряд» на Манежной площади в Москве. Одна женщина погибла, пострадали 40 человек.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 10.07.19

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