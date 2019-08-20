Россия погружается не в «дикие» 90-е, а во вторую половину 80-х, и сейчас страна оказалась как никогда близко к шоковому исходу. Как считает известный общественный деятель, директор Института актуальной экономики Никита Исаев, потенциальный развал сегодняшней России – это тоже возможная реальность – даже несмотря на то, что, кажется, что мы вступили в эпоху стабильности. Об этом он сказал в интервью РИА «Новый День» в рамках спецпроекта «Назад в 90-е».

«Новый День»: В эти дни в России «отмечается» очередная годовщина путча 1991 года, когда участники ГКЧП пытались сохранить СССР. На ваш взгляд, при путчистах у власти Советский Союз был все равно обречен? Могли ли быть предотвращены дальнейшие шоковые события?

Никита Исаев: Боюсь, что происходившее в августе, это не была попытка сохранения Союза. Я придерживаюсь мнения, что это, напротив, была попытка захватить власть в условиях того вакуума, возникшего в результате дестабилизирующих центробежных процессов, которые разваливали Советский Союз. Это во многом связано с неэффективной системой экономики хозяйствования СССР, не способной через свои идеологические смыслы подстроиться под требования времени.

Предотвратить последующие шоковые события было, безусловно, возможно. Но в тот исторический момент в нашей стране не было лидера, который способен был бы удерживать ситуацию. Так происходило при крайне кровавом и болезненном развале Российской империи при Николае II. Советский Союз при Михаиле Горбачеве разваливался менее кроваво, но не менее болезненно. С этим связана и деградация, последствия которой не преодолены до сих пор.

«Новый День»: Август вообще стал одним из самых «жарких» месяцев для России в период 1990-х: в числе ключевых экономических потрясений – дефолт, очередная деноминация… Какова вероятность повторения этих событий сейчас?

Никита Исаев: Сравнения того августа с сегодняшним притянуты за уши. Сегодня власть в России обладает запасом прочности, и у общества нет того одурения от безысходности перехода от одного уклада к другому, с непривычными тогда жаждой свободы и частной собственностью. Сегодня баланс настроений пока ещё перевешивает в пользу стабильности власти. Доказательством тому стала реакция общества на июльские события в Москве. Но так будет не всегда.

Да и само понятие «демократия» сегодня – скорее ругательство, обозначающее полную анархию и бандитский беспредел девяностых. А куда в таком случае идти общественной мысли в отличие от того 91-го года? Обратно в строительство коммунизма? На сегодня этот путь для современного государства, особенно нашего, невозможен. Наша страна пережила серьезную деградацию за советское время, но русский человек способен быть свободным и уже не допустит вакханалии 20-го века, развалившей Россию аж два раза, и отбросив нас на задворки мира.

«Новый День»: Еще одно событие, которое до сих пор оценивается неоднозначно, – расстрел Белого дома в 1993 году. С одной стороны, в связи с этим говорится о победе демократии, с другой – об установлении олигархического диктаторского режима. Что это было, на ваш взгляд? Почему демократы часто прибегают к явно недемократическим методам? Сейчас такое возможно?

Никита Исаев: Мне понятен мотив демократов и либералов, которые прибегают к жестким действиям, как это было в октябре 1993 года. Потому что даже в момент развала Советского Союза поддержку так называемым демократическим ценностям, которые нам предложили, обеспечили порядка 30 процентов населения, то есть не более трети. Правящая элита это понимала и вынуждена была удерживать власть на штыках. Страна попала в ситуацию, что власти пришлось отстреливаться. И она это делала.

«Новый День»: Как вы считаете, российская элита ельцинского периода сильно отличается от нынешней, например, по своей идеологии и действиям? Почему?

Никита Исаев: Элита Ельцина и элита сегодняшняя особо не отличаются. Алчность, коррупция, безнаказанность и антинародные подходы продолжают иметь место быть. Просто за «нулевые» и «десятые» цена на нефть значительно выросла по сравнению с 90-ми. Поэтому и масштабы воровства увеличиваются многократно.

«Новый День»: Сейчас очень часто звучит мнение, что Россия погружается в «дикие» 1990-е. Насколько оправданы такие заявления?

Никита Исаев: Я бы сказал, что Россия погружается не в дикие 90-е, а во вторую половину 80-х. Потому, что у нас действует такая же экономическая модель, в основе которой лежит государственный монополизм. И нужно понимать, что потенциальный развал сегодняшней России – это тоже возможная реальность. Даже несмотря на то, что, кажется, что мы вступили в эпоху стабильности.

«Новый День»: Грозит ли России новый шоковый период? С чем могут быть связаны потрясения?

Никита Исаев: В шоковые периоды Россия попадет в любом случае, и это будет связано с уродливой экономической моделью: отсутствие как таковой экономической стратегии и очевидный потенциальный дефолт современной экономики, построенные на государственном монополизме, не способном к выживанию. С момента путчей страна как никогда близка к шоковому исходу.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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