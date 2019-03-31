Эскалация возможна: Сербию попытаются втянуть в НАТО

Властям Сербии во главе с президентом республики Александром Вучичем нельзя поддаваться на провокации оппозиции, которая организовала протесты, – необходимо в рамках Конституции страны «успокоить» манифестантов. Об этом корреспонденту РИА «Новый День» заявил известный российский политик, председатель партии «Родина», депутат Госдумы Алексей Журавлев. По его мнению, Россия со своей стороны должна поддержать стабильность в дружественной стране и не допустить вмешательства третьих государств.

«Протесты, которые сегодня происходят (в Сербии), по нашим данным, поддерживают 12-15%. Это те, кто выступают за смещение президента. Среди них и те, кто собираются признавать Косово. Если они придут к власти, они столкнуться с теми же самыми протестами со стороны оставшихся 80%», – подчеркнул Журавлев.

По его мнению, президент Сербии не должен поддаваться на провокацию оппозиции, которая требует сложения его полномочий до 13 апреля. «Он должен применить нормальные демократические меры, но в рамках Конституции, упокоить. Эти протесты носят локальный характер. Если это (отставка) случится, будет дальнейшая раскачка», – считает политик.

Вместе с тем Журавлев подчеркнул, что Россия заинтересована в стабильности в Сербии. «Мы же за сербский народ. Наша задача, чтобы этим не воспользовался кто-то третий, и не привел туда тех людей, которые завтра приведут страну в НАТО и другие организации, которые России не выгодны», – заключил он.

Напомним, оппозиция в Сербии протестует уже третий месяц. Поводом к началу массовых уличных протестов стало происшествие с одним из лидеров «Союза за Сербию» Борко Стефановичем, которого 23 ноября 2018 года подвергся нападению. В этом ЧП обвинили правительство страны. 8 декабря в Белграде начались массовые акции. Протестующие заявляют об авторитарности режима Вучича, отсутствии реформ и засилии коррупции.

16 марта около 50 участников акций протеста во главе с лидером движения «Двери» Бошко Обрадовичем и бывшим мэром Белграда Драганом Джиласом ворвались в здание государственного телеканала РТС в Белграде. Они требовали предоставить им прямой эфир и обвинили его руководство телекомпании в необъективном освещении событий.

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила, что государство не потерпит насилия, и обвинила лидеров оппозиции в организации беспорядков. 17 марта манифестанты, протестующие против политики президента Сербии, прорвали оцепление возле президентского дворца в Белграде. Теперь оппозиция планирует массовый протест 13 апреля, предварительно выдвинув ультиматум с требованием отставки руководства республики.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 29.03.19

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