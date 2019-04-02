Без шансов для «отмывшейся» оппозиции: власти Сербии подтвердили готовность к досрочным выборам

Министр правительства Сербии, доктор экономических наук и член правящей Сербской прогрессивной партии Зорана Михайлович, которая участвовала протестах 5 октября 2000 года, выступила за проведение внеочередных парламентских выборов.

«Я лично всегда была за выборы, в независимости от этих протестов. Я считаю, что это лучший способ проверить, удовлетворены ли граждане нашей работой, считают ли они, что нужно что-то менять, есть ли у нас доверие граждан. Я говорила об этом и месяцами ранее» – подчеркнула Михайлович в интервью сербскому телеканалу «Прва».

Министр считает, что не следует проводить параллели и связывать нынешние протесты с 5 октября 2000 года, поскольку они «не имеют никакой связи». Михайлович напомнила, что те протесты против Слободана Милошевича были сразу после выборов, которые, как выяснилось тогда, были украдены, и именно это взбудоражило всю Сербию и на улицы вышли сотни тысяч людей.

«Сейчас ситуация, когда группа отмывшихся политиков пытается получить власть без выборов, а тот, кто на них победил, набрав 40 процентов голосов, должен отойти от власти. Это не логично!» – констатировала она.

«Мне кажется, что насилие и агрессия – это номер один у них во всём, и я думаю, что мы все должны бороться с этим» – подчеркнула Михайлович и отметила, что насилие и агрессия оппозиции очевидны каждый раз, когда они с протестами выходят на улицы.

Ранее президент Сербии Александр Вучич объявил о готовности провести досрочные выборы в Народную скупщину в июне 2019 года, а местные выборы – в мае 2020 года. Внеочередную избирательную кампанию поддержал президиум Сербской прогрессивной партии (СПП), возглавляемой главой республики.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 02.04.19

Сербские радикалы отказались протестовать: митинги вышли на прозападный курс. / Отменять или нет: Приштина не может определиться с пошлинами на сербские товары. / Черногория взбунтовалась: протестующие завидуют Сербии – там демократия и нет НАТО. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»