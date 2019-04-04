Визитная карточка – «русофобия»: сербскую оппозицию уличили в лицемерии

Представители сербской оппозиции, которые заявили о намерении выстраивать диалог с Россией, цинично лицемерят, считает колумнист сербского портала «Искра» Драгомир Анджелкович. По его оценке, «русофобия» всегда была визитной карточкой лидера сербских протестов Драгана Джиласа.

Колумнист подчеркнул, что по сути экс-мэр Белграда Джилас «торговал» своей позицией, особенно когда встречался с американскими дипломатами. Более того, он мог себе позволить даже заявлять о и том, что Борис Тадич не стремится укреплять отношения с Россией. «Теперь Джилас вместе с Вуком Еремичем «с улыбкой» смотрит на Россию. Цинично!», – обратил внимание Анджелкович, слова которого цитирует портал «Балканист.ру».

Стоит отметить, что в медиапространстве несложно отследить реальное отношение к России организаторов нынешних протестов в Сербии. В частности, во время своего визита в Вашингтон лидер нынешней оппозиции Джилас обвинил президента Сербии Александра Вучича в растущей популярности России в Сербии.

Еще больше о восприятии Джиласом России и сербско-российских отношений наглядно говорит американское дипломатическое сообщение от 21-го августа 2009 года, доступное на сайте Wikileaks. Когда его спросили, что он думает по поводу планируемой в октябре 2009 года поездки в Сербию президента РФ Дмитрия Медведева, Джилас, занимавший тогда пост мэра Белграда, заявил, что собирается минимизировать свое участие в подготовке визита. Причиной он назвал негативное отношение к развитию сербско-российских контактов в принципе, а также свои натянутые отношения с тогдашним послом России в Сербии. Как отмечал сам Джилас, даже глава администрации тогдашнего президента Сербии Бориса Тадича Миодраг Ракич посоветовал ему смягчить свою «негативную риторику о русских».

Белград – Москва, служба информации РИА «Новый День»

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