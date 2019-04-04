Сербская оппозиция пытается втянуть Россию в балканский кризис

Представители сербской оппозиции, которые последние месяцы организуют антиправительственные протесты, намерены обратиться к России с просьбой стать посредником в урегулировании внутриполитического кризиса в балканской республике в случае его обострения, пишут «Известия» со ссылкой на «Союз за Сербию» (СзС).

Альянс оппозиционеров обвиняет сербские власти в ограничении доступа оппозиции к СМИ и давлении на политических противников, а также требует провести новые выборы во всей республике. «Такая ситуация в долгосрочной перспективе неустойчива. Поэтому надеемся, что сербское правительство откликнется на наши требования без какого-либо вмешательства или давления извне, – отметил изданию советник по отношениям с Россией и Евразией СзС Младжан Джорджевич. – Тем не менее, если оно останется глухонемым, как это было до сих пор, мы готовы обратиться с просьбами о посредничестве к представителям государственной власти России, а также к нашим западным партнерам.

Между тем в правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) считают, что оппозиционное движение старается лишь создать напряжение и конфликт в стране, чтобы добраться таким образом до власти. «У этой коалиции нет реальной силы в Сербии. Ее поддерживает около 6-7% населения. Поэтому речь идет об агрессивно настроенном меньшинстве, которое зависит от денег и поддержки Запада. Заявления о посредничестве – это глупость. Они просто пытаются поднять внутриполитические вопросы на международный уровень. При этом надо понимать, что лидеры этой коалиции не заинтересованы в сохранении прочного сотрудничества с Россией, а, наоборот, критикуют Александра Вучича за теплые отношения с Москвой, – прокомментировал ситуацию парламентарий от СПП Владимир Джуканович.

Такую критику подтверждают слова представителя СзС Джорджевича, который отметил, что делегаты его организации уже были с визитами в Германии и США, а также в штаб-квартире ЕС в Брюсселе, которые, как известно, поддерживают антироссийскую политику.

Примечательно, что один из лидеров оппозиции в конце марта побывал с визитом в Вашингтоне, где провел переговоры директором Совета нацбезопасности по Европе и России Джоном Эратом, директором по европейским делам Уильямом Беркли, заместителем генсекретаря Мэтью Палмером. Он также дал интервью «Голосу Америки», где отчитался о том, как обстоят дела с демократией в Сербии. «Атмосфера в Сербии не располагает к выборам, они могут привести к насилию и инцидентам, – заявил Джилас, коллеги которого по «Союзу за Сербию» незадолго до этого ввалились в здание государственной телекомпании с электропилой.

Поездку Джиласа в США в Сербии посчитали провокационной. В частности, Джуканович обратил внимание, что «эта беготня по западным странам в поисках поддержки в уничтожении собственной страны – свидетельство того, что в народе идеи Джиласа отклика не имеют и только с помощью «западных товарищей» ему будет возможно заполучить власть».

Так или иначе, в России уже заявили, что Москва не намерена вмешиваться во внутренние дела Сербии. Как сказал заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, РФ, по сути, не может выступать в данной ситуации в качестве посредника.

«Мы хотим, чтобы дальнейшая жизнь в Сербии развивалась мирным путем. Главное, избежать каких-либо цветных революций, провокаций и насильственной смены власти. Мы будем действовать в рамках ранее достигнутых межправительственных договоренностей между Москвой и Белградом, – отметил парламентарий.

Как пояснил директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко, нынешние протесты – это «восстание бывших элит против действующих». Речь идет о чисто внутриполитическом вопросе и российское посредничество тут ни при чем.

«В Союзе за Сербию собрались отставники сербской политики, которые прежде имели большие ресурсы, а теперь их от потоков отстранили. Один из ключевых людей движения – это бывший мэр Белграда Драган Джилас. Он и его окружение – это самое прозападное крыло. В организации также есть люди, близкие к экс-президенту Борису Тадичу (возглавлял страну с 2004 по 2012 год). В качестве лидера выступает и Бошко Обрадович из партии «Двери», которая всегда занимала пророссийскую позицию, – отметил Бондаренко. – Именно «Двери» сейчас выставляются на первый план, поскольку они самые презентабельные из всего движения. Поэтому Союз за Сербию – это «Ноев ковчег». Тем не менее, это не массовое движение».

Политолог уверен, что если в Сербии не произойдет какая-нибудь провокация, протесты утихнут сразу после 13 апреля. В этот день истекает ультиматум, выдвинутый оппозицией властям с требованием их отставки. На эту же дату запланированы митинги оппозиции.

Ранее сербские власти заявляли, что оппозиция не добьется отставки руководства республики. Вместе с тем президент республики объявил о готовности провести досрочные выборы в Народную скупщину в июне 2019 года, а местные выборы – в мае 2020 года. Внеочередную избирательную кампанию поддержал президиум Сербской прогрессивной партии, возглавляемой главой государства.

Белград – Москва, служба информации РИА «Новый День»

Белград – Москва. Другие новости 04.04.19

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